Öğretmen atamaları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu konuda yapmış olduğu açıklama ile kabine toplantısını işaret etti. Ve tüm öğretmen adaylarının gözü kulağı kabine toplantısına kilitlendi. Bakan Tekin tarafından yapılan açıklamaya göre atanacak olan öğretmen sayısı belli oldu. İ