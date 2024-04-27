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Bakan Tekin öğretmen atamalarıyla ilgili Kabine Toplantısı'nı işaret etti! Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı tarihi...

Kabine Toplantısı ne zaman sorusu öğretmen ataması bekleyen binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yaptığı son açıklamanın ardından Bakanlar Kurulu Kabine toplantısı tarihi merak edilmeye başlandı. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, tarih belli oldu mu?

15:56 - 27/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Kabine Toplantısı
Kabine Toplantısı

Öğretmen atamaları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu konuda yapmış olduğu açıklama ile kabine toplantısını işaret etti. Ve tüm öğretmen adaylarının gözü kulağı kabine toplantısına kilitlendi. Bakan Tekin tarafından yapılan açıklamaya göre atanacak olan öğretmen sayısı belli oldu. İ

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

2024 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi henüz belli olmadı. Ancak toplantının önümüzdeki hafta 29 Nisan Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor.

Son toplantı 16 Nisan Pazartesi günü yapılmıştı. Toplantının tarihi ile ilgili resmi açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

ÖĞRETMEN ATAMALARI KABİNE TOPLANTISI'NDA GÖRÜŞÜLECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Tekin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Biz ihtiyaçlarımızı tamamladık. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızla rakamı belirleyeceğiz. Biz rakamda uzlaştık zaten. Önümüzdeki hafta eğer Kabine Toplantısı olursa o gün açıklanmış olacak."



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