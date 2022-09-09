Hayat Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteorolojiden güzel haber
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Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteorolojiden güzel haber

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığının artacağı ve hafta sonu güneşli bir havanın ülke geneline hakim olması, hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Pazartesiden itibaren ise Rusya'dan gelen soğuk havanın etkisine girecek ve hava sıcaklığı hissedilir şekilde düşecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 29°C

Az bulutlu

ANKARA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

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Sıcak hava geri geliyor: Serin hava etkisini yitirecek
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BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?<br><br>Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Artvin, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
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İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?<br><br>İstanbul'da bugün havanın parçalı ve az bulutlu 27 derece olması bekleniyor. <br><br>İstanbul'da hava sıcaklıkları çarşamba gününden itibaren artmaya mevsim normalleri seviyesine gelmesi bekleniyor. İstanbul'da hafta sonu güneşli bir hava beklenirken en yüksek sıcaklık da 30 derece olacak.<br><br>
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Sıcak hava geri geliyor: Serin hava etkisini yitirecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu tahminlerini açıkladı. Mevsim normallerini altında seyreden hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde artacağı ve hafta sonu güneşli bir havanın ülke geneline hakim olması bekleniyor.


Meteorolojiden güzel haber

Meteorolojiden
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