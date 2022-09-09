Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteorolojiden güzel haber
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığının artacağı ve hafta sonu güneşli bir havanın ülke geneline hakim olması, hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Pazartesiden itibaren ise Rusya'dan gelen soğuk havanın etkisine girecek ve hava sıcaklığı hissedilir şekilde düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.