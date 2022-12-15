​Halepli hattatın eserleri Zeytinburnu’nda.

Zeytinburnu Belediyesi Halepli sanatçı Mohammed Imad Mahhouk’un “Harf Makamı” sergisine ev sahipliği yapıyor. Hattat Hasan Çelebi’den hüsnühat eğitimini alan Mohammed Imad’ın kufi tarzda gerçekleştirdiği üretimlerini sunduğu sergisi Zeytinburnu Kültür Sanat’ta açıldı. Halep’te kendi atölyesinde, Al-Sultaniaa Camii’nde ve Riyad’daki Kral Abdüllaziz Kütüphanesi’nde hat çalışmaları yapan sanatçı, 1992 yılından itibaren Halep’teki sergilere katılmaya başladı. Mohammed Imad Mahhouk, ilk kişisel sergisini 1997’de Halep’te açtı.

Mohammed Imad Mahhouk

YENİ ESERLERİ DE VAR

2007’de Londra’daki Uluslararası İslam Sergisi’ne katılan sanatçı, 2013 yılından beri İstanbul’da birçok kişisel ve ortak sergilere dahil oldu. Halen İstanbul’da kendi atölyesinde çalışmalarını sürdürüyor. Imad’ın sergi kapsamında derlediği ve ürettiği eserler arasında Kur’an’dan ayetler, Allah’ın isimleri (Esmâlar) ve “Edeb Ya Hu” ya da “Bu da Geçer Ya Hu” gibi özdeyişleri yer alıyor. Sanatçının kendine has soyut bir hüviyetle anlam değerini koruyan ve hat kültürünün kadim yazı stil ve tasarımları çalışmalarında kendini hissettiriyor. Sergi, 31 Ocak’a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

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