Hayat İkindi Yazılarının matbaası müzede sergilenecek
KÜLTÜR SANAT

İkindi Yazıları’nın matbaası müzede sergilenecek

Nedim Ali Zengin’in İkindi Yazıları edebiyat ekini çıkartmak için kurduğu Andırın Postası, kardeşi İskender Zengin yönetiminde hâlâ çıkmaya devam ediyor. İkindi Yazıları’nın basıldığı el dizgisi matbaa da olduğu gibi muhafaza ediliyor. Kısa süre içinde hem matbaa Yedi Güzel Adam Müzesi’nde sergilenecek hem de İkindi Yazıları’nı tıpkıbasım yayımlayan belediye, Nedim Ali’nin mektuplarını da kitaplaştıracak.

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Sevda Dursun Yeni Şafak
İkindi Yazıları’nın matbaası müzede sergilenecek
​İkindi Yazıları’nın matbaası müzede sergilenecek.

Kahraman Maraş’ın Andırın ilçesinde Nedim Ali Zengin’in çıkarttığı Andırın Postası, 1984 yılından beri çıkmaya devam ediyor. Zengin’in İkindi Yazıları edebiyat ekini çıkartmak için kurduğu gazete, şimdilerde Nedim Ali ve Mevlana İdris’in kardeşi İskender Zengin tarafından çıkartılıyor. Andırın’ın ilk ve tek matbaası da kurulduğu günden beri aynı yerde muhafaza ediliyor. Bir süre sonra Yedi Güzel Adam Müzesi’ne teslim edilecek matbaayı ziyaret edip, İskender Zengin’le hatıralarla dolu bu gazeteyi konuştuk.

MEKTUPLAR DA BASILACAK

Nedim Ali müstear ismiyle Mehmet Ali Zengin, 24 Nisan 1984’te Andırın Postası’nı çıkartmaya başladığında, kültür sanat dünyasını Anadolu’nun bir şehrinde toplayacağını kim düşünebelirdi ki? Nitekim bugünün önemli yazarları, bir zamanlar İkindi Yazıları’nda boy gösteriyordi. Kimler yoktu ki aralarında; Kemal Sayar, Mevlana İdris, Nurullah Genç, Hakan Albayrak, Hüseyin ve Hüsrev Hatemi, Cihan Aktaş, Arif Ay, Hâlime Toros, Gökhan Özcan, Erol Göka bunlardan bazıları.

Maraş’ın sınırlarını aşan şöhretiyle İkindi Yazıları, ilk çıktığında gazetenin içinde aylık iki sayfa olarak yayınlanıyordu. Daha sonra bağımsız altı sayfa şeklinde çıkmaya başladı. 14-15 yaşlarından itibaren gazetede çalıştığını söyleyen Nedim Ali’nin kardeşi İskender, birçok ünlü yazarın abisine gönderdiği mektupları hâlâ muhafaza ettiğini söylüyor. İkindi Yazıları’nı tıpkıbasım yayınlayan Kahramanmaraş Belediyesi’nin, bu mektupları da yayına hazırladığını öğreniyoruz.

POSTA PULUNA KARŞILIK DERGİ

İkindi Yazıları’nın 1994 yılına kadar devam ettiğini söyleyen Zengin, Andırın Postası’nın ise ilk çıktığı günden beri yerel haberlere ağırlık verdiğini belirterek şunları aktardı: “İkindi Yazılarını bağımsız hale getirdiklerinde ekonomik sıkıntılar da beraberinde geldi. Andırın Postası 2 yüz tane çıkarken, İkindi Yazıları 2 bin basılıyor ve ücretsiz dağıtılıyordu. Abim, gazete için aldığı resmi ilanlardan veya matbaadan kazandığı parayı aktarıyordu buraya. Posta maliyetleri artınca, okuyuculardan pul istediler. Her sayıyı bir yazarının yönettiği İkindi Yazıları, o dönemin edebiyat boşluğunu dolduran bir dergiydi.”

Nedim Ali’nin vefatının (1998) ardından İkindi Yazıları’nı yeniden çıkartmayı düşünmüşler, ancak Mevlana İdris, derginin güzel bir ismi olduğu ve öyle kalması gerektiği düşüncesindeydi. Zaten o emek ve özveriyi göstermemiz mümkün değildi diyor İskender Zengin ve ekliyor: “Zira okuyucu mektuplarını tek tek cevaplar, herkesle birebir ilgilenirdi. Bir gün Kahramanmaraş valimiz gazeteyi ziyaret etti. Meğerse seksenli yıllarda abimle mektuplaşıyormuş. Burada açılan bir anaokuluna da abimin ismini verdi. Şu anda çok önemli mevkilerdeki isimler bir zamanlar İkindi Yazıları’nın okuyucusuydu.”

İskender Zengin
İskender Zengin

KÜLTÜR SOKAĞI OLACAK

Yerel haberlerin verildiği Andırın Postası şimdilik çıkıyor ama daha ne kadar devam eder bilinmez. İkindi Yazıları’nın el dizgisi ile basıldığı matbaa da çalışır durumda muhafaza ediliyor. Kısa süre içinde Yedi Güzel Adam Müzesi’nde Nedim Ali Zengin bölümü yapılacak ve matbaa da oraya konulacak. Andırın Postası’nın çıktığı mekanda Nedim Ali’nin mektuplarından basın kartlarına kadar bütün hatıraları duruyor. Belediye orayı kültür evi, sokağı ise kültür sokağı olarak tasarlamayı düşünüyor. Sokağın adı zaten Nedim Ali Zengin Sokağı.

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