Hayat Haluk Levent sosyal medyadan tepki gösterdi İstedikleri fidye şoke etti
AKTÜEL

Haluk Levent sosyal medyadan tepki gösterdi: İstedikleri fidye şoke etti

Ünlü Şarkıcı Haluk Levent'in öncülük ettiği sosyal yardım derneği AHBAP'ın hesapları çalındı. Hesaplarını geri almak isteyen Haluk Levent ise kendilerinden istenen fidyeyi sosyal medyadan duyurarak duruma tepki gösterdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Haluk Levent sosyal medyadan tepki gösterdi: İstedikleri fidye şoke etti
Haluk Levent

Ünlü Şarkıcı Haluk Levent, öncülük ettiği sosyal yardım derneği AHBAP'ın hesaplarının çalınması sonrası çalan şahıslarla yaptığı Whatsapp yazışmalarını paylaştı. Levent, hackerların fidye olarak kripto para talep edildiğini açıkladı.

"Bir insan bu sayfayı nasıl çalar?"

Haberi sosyal medya hesabından duyurdu ünlü şarkıcı "Vay arkadaş! Vay arkadaş! Sonunda bu da oldu. AHBAP sayfamız çalındı. Bir insan bu sayfayı nasıl çalar, neden çalar?" ifadelerini kullandı.

Hackerlere tepki gösteren Levent, "Nasıl kansız nasıl ahlak ve vicdan yoksunu insanların dönemine denk geldik. Hasta ailelere attıkları telefon numarasından biz Ahbaplara attıkları mesajla bakın. Gerçek ihtiyaç sahibi olsa ben veririm parasını ama bunlar net çete" dedi.

İstenilen parayı da paylaşan Levent, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sevgili Twitter yetkilileri. Hackerlar yardım sayfamızı hacklemişler ve biz ahbaplardan 25 bin TL para istiyorlar sayfayı geri vermek için. Hasta çocukların ailelerine DM den mesaj atıyorlar. Bu sayfayı kapatır mısınız lütfen."

Haluk Levent yanlışlıkla Adana'ya gitti: Sosyal medya yıkıldı
HAYAT
Haluk Levent yanlışlıkla Adana'ya gitti: Sosyal medya yıkıldı

Ukrayna'nın konser teklifine Haluk Levent'ten yanıt: Ortadoğu halkları için söyleyelim yeri de Filistin olsun
HAYAT
Ukrayna'nın konser teklifine Haluk Levent'ten yanıt: Ortadoğu halkları için söyleyelim yeri de Filistin olsun
Aşılar çöpe gidecek

Aşılar çöpe gidecek

Fransa'da 30 milyon doz aşının son kullanma tarihi bitiyor.
Gecenin golünü attı

Gecenin golünü attı

​Hakan Çalhanoğlu, Inter'i Barcelona karşısında öne geçirdi.
ABDden akaryakıt piyasasını altüst edecek petrol kararı

​Heyecanlandıran görüntüler paylaşıldı.

Görevdeyken bazı resmi belgeleri Beyaz Saray'ın tuvaletine attı.
Sürpriz hediye

Sürpriz hediye

Beckham, Trabzonspor formasıyla poz verdi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum hakların imdadına biz konuşuyoruz.
Futbola <br>veda edebilir

Futbola
veda edebilir

Ameliyat olan Mesut Özil ile ilgili flaş iddia.

Binali Yıldırım sağlık durumunu sosyal medyadan duyurdu.

​Güreş ağası 1 milyon 17 bin TL'yi katır sırtında taşıdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.