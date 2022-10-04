Haluk Levent sosyal medyadan tepki gösterdi: İstedikleri fidye şoke etti

Ünlü Şarkıcı Haluk Levent, öncülük ettiği sosyal yardım derneği AHBAP'ın hesaplarının çalınması sonrası çalan şahıslarla yaptığı Whatsapp yazışmalarını paylaştı. Levent, hackerların fidye olarak kripto para talep edildiğini açıkladı.

"Bir insan bu sayfayı nasıl çalar?"

Haberi sosyal medya hesabından duyurdu ünlü şarkıcı "Vay arkadaş! Vay arkadaş! Sonunda bu da oldu. AHBAP sayfamız çalındı. Bir insan bu sayfayı nasıl çalar, neden çalar?" ifadelerini kullandı.

Hackerlere tepki gösteren Levent, "Nasıl kansız nasıl ahlak ve vicdan yoksunu insanların dönemine denk geldik. Hasta ailelere attıkları telefon numarasından biz Ahbaplara attıkları mesajla bakın. Gerçek ihtiyaç sahibi olsa ben veririm parasını ama bunlar net çete" dedi.

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İstenilen parayı da paylaşan Levent, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sevgili Twitter yetkilileri. Hackerlar yardım sayfamızı hacklemişler ve biz ahbaplardan 25 bin TL para istiyorlar sayfayı geri vermek için. Hasta çocukların ailelerine DM den mesaj atıyorlar. Bu sayfayı kapatır mısınız lütfen."

Nasıl kansız nasıl ahlak ve vicdan yoksunu insanların dönemine denk geldik.

Hasta ailelere attıkları telefon numarasından biz Ahbaplara attıkları mesajla bakın.

Gerçek ihtiyaç sahibi olsa ben veririm parasını ama bunlar net çete. pic.twitter.com/YapaBmS92C — Haluk Levent (@haluklevent) October 3, 2022

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