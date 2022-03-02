Ukrayna'nın konser teklifine Haluk Levent'ten yanıt: Ortadoğu halkları için söyleyelim yeri de Filistin olsun

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sürerken, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, şarkıcı Haluk Levent'e, savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan Eurovision 2016 birincisi Jamala ile ortak konser teklifinde bulundu.

'JAMALA İLE ŞARKI SÖYLER MİSİNİZ'

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda,

"Eurovision-2016 birincisi Jamala, Rusya’nın sürdürdüğü savaştan dolayı iki çocuğuyla birlikte Türkiye'ye geldi. Ukrayna halkı için başlattığımız yardım kampanyamıza destek olmak adına bir konserde Jamala ile barış ve özgürlük şarkıları söylemek ister misiniz? @haluklevent" ifadelerine yer verildi.

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HALUK LEVENT: İKİYÜZLÜ BATININ UNUTTUĞU ORTADOĞU...

Teklife kısa sürede yanıt veren Haluk Levent, gönülleri fetheden bir açıklamada bulundu. Teklifi kabul ettiğini belirten Levent, “Kesinlikle! Seve seve. Hem Ukrayna halkı için söyleyelim hem de iki yüzlü batının unuttuğu Ortadoğu halkları için söyleyelim.

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'YER FİLİSTİN OLSUN'

Yeri de Filistin olmalı. Şarkılar insan ayrımı yapmaz. Şarkılar sınır dinlemez. Bu konser bence çok güzel olur” ifadelerini kullandı.

Haluk Levent'in yanıtı sosyal medyada çok sayıda beğeni ve destek aldı.

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