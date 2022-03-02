Hayat Ukraynanın konser teklifine Haluk Leventten yanıt Ortadoğu halkları için söyleyelim yeri de Filistin olsun
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Ukrayna'nın konser teklifine Haluk Levent'ten yanıt: Ortadoğu halkları için söyleyelim yeri de Filistin olsun

Ukrayna Türkiye Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından Haluk Levent'e yardım kampanyası kapsamında Ukrayna'dan kaçıp Türkiye'ye sığınan Eurovision birincisi Jamala ile ortak konser verme teklifinde bulundu. 'Seve seve' diyerek teklifi kabul eden Haluk Levent, "Ortadoğu halkları için söyleyelim. Yeri de Filistin olmalı" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukraynanın konser teklifine Haluk Leventten yanıt: Ortadoğu halkları için söyleyelim yeri de Filistin olsun
Haluk Levent

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sürerken, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, şarkıcı Haluk Levent'e, savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan Eurovision 2016 birincisi Jamala ile ortak konser teklifinde bulundu.

'JAMALA İLE ŞARKI SÖYLER MİSİNİZ'

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda,

"Eurovision-2016 birincisi Jamala, Rusya’nın sürdürdüğü savaştan dolayı iki çocuğuyla birlikte Türkiye'ye geldi. Ukrayna halkı için başlattığımız yardım kampanyamıza destek olmak adına bir konserde Jamala ile barış ve özgürlük şarkıları söylemek ister misiniz? @haluklevent" ifadelerine yer verildi.

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HALUK LEVENT: İKİYÜZLÜ BATININ UNUTTUĞU ORTADOĞU...

Teklife kısa sürede yanıt veren Haluk Levent, gönülleri fetheden bir açıklamada bulundu. Teklifi kabul ettiğini belirten Levent, “Kesinlikle! Seve seve. Hem Ukrayna halkı için söyleyelim hem de iki yüzlü batının unuttuğu Ortadoğu halkları için söyleyelim.

'YER FİLİSTİN OLSUN'

Yeri de Filistin olmalı. Şarkılar insan ayrımı yapmaz. Şarkılar sınır dinlemez. Bu konser bence çok güzel olur” ifadelerini kullandı.

Haluk Levent'in yanıtı sosyal medyada çok sayıda beğeni ve destek aldı.

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