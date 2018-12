Her sabah 1 poğaça 2,5 kilo yağ demek​! Poğaçanın zararları nelerdir? Her sabah 1 poğaça 2,5 kilo yağ demek Bir tane poğaçanın 450 kalori olduğunu söyleyen Uzman Diyetisyen Esra Çelakıl, her sabah işe giderken sağlıklı kahvaltı yerine poğaça alanlara önerilerde bulundu. Çelakıl, “Eğer 2 ay boyunca her sabah poğaça yerseniz tam 2 buçuk kilo yağ kütlesini vücudunuza eklemiş olacaksınız” dedi.

06 Aralık 2018, 13:12 Son Güncelleme: 06 Aralık 2018, 16:09 IHA