Hülya Avşar eleştirilere yanıt verdi: Sizin gibiler başımızda olsa ne demokrasi kalır ne de ifade özgürlüğü

Türkiye ekonomisinin sorulması üzerine gerekirse simit yeneceğini söyleyen Hülya Avşar, verdiği mesajlar nedeniyle hedef alınmıştı.

Tepkilerin dinmesinin ardından Hülya Avşar, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla eleştirilere yanıt verdi.

TWİTTER'DAN CEVAP VERDİ

"Konuşma sırası bende" diyen Hülya Avşar, "O kadar konuşmamın içinden, hep birlikte bugünleri aşacağız kısmı değil de “simit”e takılanlar; hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum. Benim simit yeme meseleme gelince, yerim ya da yemem ama bildiğim bir şey var, kendim kazandım, hiç de kolay olmadı.

Hala da kazanıyorum. Bunun hesabını kimseye vermedim, size hiç vermeyeceğim.

"SİZİN GİBİLER BAŞIMIZDA OLSA NE DEMOKRASİ KALIR NE DE ÖZGÜRLÜ"

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Sizin gibi düşünenler demek ki başımızda olsa; ne demokrasi kalır, ne konuşma özgürlüğü… Diyeceğim şu ki” Gerekirse simit yiyeceğiz, ama bugünleri beraber atlatacağız".