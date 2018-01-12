İbrahim Tatlıses: İstanbul'a küstüm trilyon verseler dönmem

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, ani bir kararla İstanbul'dan ayrılarak İzmir'e yerleşti.

Kararına ilişkin konuşan Tatlıses, "Ben İzmir'i sevdim o da beni sevdi. Trilyon verseler İstanbul'a dönmem. Küstüm araya, beni küstürdüler. Beni vurdular, beni vurana beddua etmedim. Demek ki yaradan bana böyle bir ceza verdi. İsyan da etmem şikayet de etmem." şeklinde konuştu.

Şarkı söylemeyi özlediğini ancak sesinin paslandığını belirten sanatçı, "Şarkı söylemek için Allah'a dua ediyorum. Evlenmeyi düşünüyorum" dedi.

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