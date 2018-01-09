İbrahim Tatlıses'e kardeşi Hüseyin Tatlı'dan şoke eden sözler

İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı, Instagram hesabından şarkıcı Yıldız Tilbe ile fotoğrafını paylaşıp "Yıldız Tilbe candır. Onun muhteşem şarkılarından 2 tane okudum ikinci albümümde ama yetmez, daha çok okumalı. Hatta son projesinde olacaktım ama okutmazlar. 'Yıldız' istese bile" ifadelerini kullandı. Hüseyin Tatlı'nın bir takipçisi, Yıldız Tilbe'nin yer aldığı fotoğrafa, "İmparator, Yıldız Tilbe ile yakınlığına bir şey demiyorsa gerisi önemli değil" diye yorum yaptı.

Takipçisinin yorumuna çok sinirlenen Hüseyin Tatlı, ağabeyi İbrahim Tatlıses ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bunun için izin aldığımı falan mı düşünüyorsun? Sen de bizi hiç tanımamışsın. Maaşlı elamanlarıyla karıştırdın sanırım. Benim adım Hüseyin Tatlı. Ben kiminle konuşur görüşürüm bunun tek kararını ben veririm gözüm. Ne izni neyin müsaadesi? Senin kalbinde büyüttüğün seni, benim de kalbimde bitirdiğim beni bağlar."

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