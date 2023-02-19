İcat çıkaran ‘Elektron Terbiyecileri’ işbaşında

Feyza Şahin her şeyden önce iyi bir okur. Aynı zamanda tercümeler yapıyor. 40 yaşından sonra ise çocuklar için yazmaya başlıyor ve kitapları kısa sürede çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor. Siber Kahramanlar, Tilkat Gezegeni, Temsili Kahraman, Soru Küpü Suat gibi kitaplarla çocukların gönlünde taht kuran Şahin, şimdi de Elektron Terbiyecileri adlı kitabıyla okurlarını selamlıyor. Şahin sorularımız cevapladı.

-Adil gibi bir gün kahraman olsanız dünyada neyi değiştirmek isterdiniz?

Yabancı gezegenler kurgulamayı da okumayı da seviyorum. Belki dünyada mümkün olmayan ama orada gayet olağan olan fizik kuralları, uygulamalar, gelenek görenek… Bana kalırsa insanoğlunu evrenin merkezinden çıkartıp diğer canlıların yanına koyan bir zihin egzersizi bu. Betimlemeyi en sevdiğim zaman da tabii ki bir bilim kurgucu olarak gelecek zaman.

-Betimlemeyi en çok sevdiğiniz zaman/mekân hangisidir? “Tilkat Gezegeni” fikri nasıl çıktı?

Tilkat Gezegeni en çok hayranlık duyduğum hayvanlardan biri olan ahtapotların toplum olarak yaşayabilecekleri bir gezegen hayali kurarken ortaya çıktı. Son derece akıllı olan ahtapotların dünyada bir medeniyet kuramıyor oluşunun sırrı sosyal canlılar olmamalarında yatıyor. En azından farazî olarak böyle olduğunu söyleyebiliriz. Eğer ahtapotlar bir arada yaşasaydı nasıl bir dünyaları olurdu? Tilkat gezegeni bu sorunun hayli basite indirgenmiş, kurmaca bir cevabı. Gezegenin adı “taklit” kelimesinin tersi. Hem Tilkat’ta bir dünya temsili (ecnebiler simülasyon der) yaptıkları için hem de kendi dünyamıza ışık tutan bir hayalî gezegen olduğu için. Düşünebilen ve hissedebilen, daima daha iyinin peşinde koşan insanoğlunun kendini beğenmiş ve bencil tutumunu değiştirmek isterdim. Biz bu gezegende büyük abiler/ablalar gibiyiz. Gezegenin, hayvanların, bitkilerin, denizlerin… Her şeyin sorumluluğu bizde. Bunun farkında olup çok daha fazla sorumluluk bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor. Fakat aksine, şımardıkça şımarıyor ve bütün her şeyin, hatta diğer insanların ve diğer ırkların üstünde hak iddia ediyoruz. Her şey bize aitmiş gibi davranıyoruz. Buradaki hayatın bir parçası olduğumuzu idrak etmemiz gerekiyor. Aklımızın ve kalbimizin hakkını vermemiz ve insan olma onuruyla yaşamamız gerekiyor.

EŞİM ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

-Yeni kitabınız “Elektron Terbiyecileri’’ çıkmasına az kaldı. Yine çok heyecanlı bir hikâye okuyucularıyla buluşacak. Daha önce hiç bahsedilmemiş bir konuyu ele aldınız. Bu kitabınızda bizleri ne bekliyor?

Elektron Terbiyecileri’nin ismiyle başlayayım bu sorunun cevabına. Benim eşim elektronik mühendisi. Arkadaşlarıyla kendi aralarında birbirlerine “Elektron terbiyecisi” diyorlar. Şakayla karışık bir gerçeği ifade eden bu lakap yeni kitap için bana hayli ilham verdi ve onların da müsaadesiyle kitabın adına da yansıdı. Meşhur Kaplumbağa Terbiyecisi tablosunda yavaş olmalarıyla bilinen ve pek de numara öğrenmeye yatkın olmayan kaplumbağaları marifetli küçük köpekler gibi eğitmeye çalışan bir adam görürüz. Elektron denilen parçacık kaplumbağaların aksine akıl almaz derecede hızlıdır ve aslına bakarsanız ona da bir şeyler öğretmek oldukça zordur. Elektronları terbiye etmek elektrik üretmek ve sonra da elektriğin bizim istediğimiz şeyleri yapmasını sağlamaya çalışmak demek oluyor. Fakat elektronlara bir şey yaptırmak için siz onların peşinde koşmak zorundasınız, siz uyum sağlamak zorundasınız. Yani elektronları terbiye ettiğinizi düşünürken aslında onlar sizi terbiye eder. Elektron terbiyeciliği, aklını icat yapmak için kullanabilen insanın doğaya uyum sağladığı, doğanın kanunlarına tabi olup aynı kanunları harika işler yapmak için kullandığı bir iş hâsılı. Kitap bir elektrik santralinde geçtiği ve asıl konu elektrik enerjisini en yüksek verimle kullanabilmekle alakalı olduğu için “Elektron Terbiyecileri” bu hikâyenin doğal ismi olarak gelip kapaktaki yerini buldu.

REKOR BİR HIZ KIRDI

-“Siber Kahramanlar” kitabınız 6 ayda 6 baskı yaptı ve en çok satanlar arasında yer aldı. Bu size ne hissettiriyor? Bu kadar ilgi göreceğini tahmin ediyor muydunuz?

Siber Kahramanlar aslında hak ettiği ilgiyi görüyor bana kalırsa. Konusu itibarıyla çok ciddiye almamız gerekirken göz ardı ve kulak ardı ettiğimiz mühim meselelere dokunan bir kitap. Yazım süreci de baskıları gibi hızlıydı. Dört-beş ay gibi bir sürede ilhamdan basımı tamamlanmış bir kitaba dönüştü. Bu yayıncılık alanında rekor bir hız. Benim dört-beş yıl önce, hatta daha önce yazdığım fakat hâlâ sıra bekleyen kitaplarım var. Bu olağan süre; bir kitabın ortaya çıkması yıllar sürüyor. Hayal etmeye başlıyorsunuz, kurguluyorsunuz, yazmaya başlıyorsunuz, yazmayı bitiriyorsunuz, sonra kenara koyuyorsunuz, sonra üstünde düşünüyorsunuz, sonra editöryel süreç, tasarımıydı mizanpajıydı... Siber Kahramanlar daha ilk günden hızlıydı. Sanki bir çocuğumdan söz ediyorum değil mi; “Ah teyzesi bu bebekliğinde de böyleydi, hiç yerinde duramazdı!” Öyle hissediyor insan gerçekten. Benim kalemimden çıkmış olsa da Siber Kahramanlar’ı ben sadece kendi kitabım olarak göremiyorum. Yazılmak isteyen ve yazılması istenen bir kitap oldu o başından beri. Dolayısıyla hızla yeni baskıya girmesi ve talep görmesi de beni şaşırtmıyor. Tabii ki çok şükrediyorum, çok seviniyorum, çok heyecanlanıyorum. Allah kendi ellerimizle yaptığımız işleri hepimiz için iki cihanda övünç kaynağı eylesin. Fakat arkasından iftiharla baktığım bu çocuğumun başarısı beni şaşırtmıyor. Hamdolsun.



