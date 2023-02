İcat çıkaran ‘Elektron Terbiyecileri’ işbaşında

Feyza Şahin her şeyden önce iyi bir okur. Aynı zamanda tercümeler yapıyor. 40 yaşından sonra ise çocuklar için yazmaya başlıyor ve kitapları kısa sürede çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor. Siber Kahramanlar, Tilkat Gezegeni, Temsili Kahraman, Soru Küpü Suat gibi kitaplarla çocukların gönlünde taht kuran Şahin, şimdi de Elektron Terbiyecileri adlı kitabıyla okurlarını selamlıyor. Şahin sorularımız cevapladı.

Tilkat Gezegeni en çok hayranlık duyduğum hayvanlardan biri olan ahtapotların toplum olarak yaşayabilecekleri bir gezegen hayali kurarken ortaya çıktı. Son derece akıllı olan ahtapotların dünyada bir medeniyet kuramıyor oluşunun sırrı sosyal canlılar olmamalarında yatıyor. En azından farazî olarak böyle olduğunu söyleyebiliriz. Eğer ahtapotlar bir arada yaşasaydı nasıl bir dünyaları olurdu? Tilkat gezegeni bu sorunun hayli basite indirgenmiş, kurmaca bir cevabı. Gezegenin adı “taklit” kelimesinin tersi. Hem Tilkat’ta bir dünya temsili (ecnebiler simülasyon der) yaptıkları için hem de kendi dünyamıza ışık tutan bir hayalî gezegen olduğu için. Düşünebilen ve hissedebilen, daima daha iyinin peşinde koşan insanoğlunun kendini beğenmiş ve bencil tutumunu değiştirmek isterdim. Biz bu gezegende büyük abiler/ablalar gibiyiz. Gezegenin, hayvanların, bitkilerin, denizlerin… Her şeyin sorumluluğu bizde. Bunun farkında olup çok daha fazla sorumluluk bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor. Fakat aksine, şımardıkça şımarıyor ve bütün her şeyin, hatta diğer insanların ve diğer ırkların üstünde hak iddia ediyoruz. Her şey bize aitmiş gibi davranıyoruz. Buradaki hayatın bir parçası olduğumuzu idrak etmemiz gerekiyor. Aklımızın ve kalbimizin hakkını vermemiz ve insan olma onuruyla yaşamamız gerekiyor.