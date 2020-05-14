'İftar sonrası bir çay demlesek de içsek' diyenler dikkat: Ramazan sofralarında bu 4'lüden uzak durun!

Ramazanla şenlenen sofralarda bazı cezbedici lezzetler ayrıca iştah kabartıyor. Ancak dikkat! Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak “Geniş ve zengin hazırlanan iftar ve sahur sofraları bu dönemde sağlık sorunlarına sebep olabiliyor. İftar ve sahurda yanlış beslenmek ağırlık hissi, kan şekerinde rahatsız edici oynamalar, kabızlık, mide ve sindirim problemleri, gaz, halsizlik, vitamin eksikliği, bağışıklık sisteminde zayıflama, halsizlik, sinirlilik, baş ağrısı ve hipertansiyon gibi pek çok soruna yol açabiliyor. Aynı zamanda yapılan hatalar nedeniyle sağlıksız şekilde hızlı kilo artışı veya tam aksine hızlı kilo kayıpları yaşanabiliyor” dedi.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak, sağlık sorunları yaşamamak için ramazan sofralarındaki 4 tehlikeye dikkat çekti, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Kızartmalı yiyecekler

Sahurda veya iftarda sindirimi zor olan yağlı besinlerden ve kızartmalardan kaçınılması gerekiyor. Çünkü bu tür besinler tüketilmesi gaz ve şişkinlik şikayetlerinde artışa ve reflü yakınmalarına yol açabiliyor. Kızartmalı gıdalar susama hissini artırabildiği gibi, fazla kalorili olmaları sebebiyle Ramazan ayı sonunda kilo alımına neden olabiliyor. Ayrıca kızartılan yiyeceklerin içerisinde akrilamid adı verilen kanserojen maddeler oluşarak sağlıklı olan bir gıdayı tamamen sağlıksız duruma getiriyor. Bu nedenle gıdaları yağda kavurmak yerine haşlama, buharda, fırında veya ızgarada pişirmeye özen gösterin.

FOTOĞRAF 11 COVID-19 salgını, nedeniyle birçok şirket uzaktan çalışma sistemine geçmişti. 2 ay boyunca evden çalıştıktan sonra yeni normale geçişle birlikte bazı şirketler birkaç hafta içerisinde ofislerine dönmeye başlayacaklar. Peki kitlesel bir uzaktan çalışma deneyiminin ardından çalışanlar ve şirketler ofise dönmeye hazır mı? Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Bitdefender Antivirüs'ün Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, özellikle tüm cihazlara virüs bulaşmış gibi yaklaşılması gerektiğini belirterek ofise dönerken geçişi daha pürüzsüz hale getirmek için göz önünde bulundurulması gereken siber güvenlik adımını sıralıyor. 1. Her cihaza virüslüymüş gibi yaklaşın. Haftalarca süren uzaktan çalışmanın yol açabileceği dijital karmaşayı temizlemek, çalışanlar ofise dönmeye başladığında oldukça önemli bir öncelik olacaktır. İş ile alakalı olmayan yazılımlar, video konferans yazılımları, oyunlar ve diğer indirilen dosyalar risk yaratabilir. Bu nedenle hem bilgisayarlardaki riskleri azaltmak hem de depolama alanı açmak için tüm cihazların genel bir virüs taramasından geçmesi ve gereksiz yazılım ve dosyalardan temizlenmesi gerekiyor. 2. Tüm parolaları sıfırlayın. Çalışanlarınız büyük olasılıkla evdeyken yeni hizmetlerde veya cihazlarda sürekli aynı parolaları kullanmış ve muhtemelen erişim kimlik bilgileriyle ilgili güvenli olmayan alışkanlıkları tekrarlamışlardır. Bununla birlikte parolalarını bu süreçte aileleriyle veya arkadaşlarıyla paylaşmaları da mümkündür. Kritik sistemlere, uygulamalara ve verilere erişim için tüm parolaları ve kimlik bilgilerini sıfırladığınızdan ve çok faktörlü kimlik doğrulamanın aktif olduğundan emin olun. 3. Kişisel cihazların ofisteki kurumsal ağa bağlanmasını sınırlandırın. Evden çalışmaya geçen bazı şirketlerin uzaktan çalışmak için yeterli ekipmana sahip olmamaları ya da sadece kişisel tercihler nedeniyle bazı çalışanlar kendi dizüstü bilgisayarlarını kullanmak zorunda kalmış olabilir. Bu gibi durumlarda, bu dizüstü bilgisayarları ofise döndüklerinde yanlarında getirmeleri, kurumsal ağa bağlanmaları ve evde yaptıkları gibi çalışmaya devam etmeleri muhtemeldir. Bu cihazları kapsayan bir uç nokta koruma çözümü kullanılmadıysa, bu cihazlara kötü amaçlı yazılım bulaşmış olabilir. Buradaki en iyi yaklaşım, bu cihazların şirket ağına geri dönmesine izin vermemektir. 4. İşletim sistemini ve yazılımları güncelleyin. Güncel olmayan işletim sistemleri veri ihlallerini kolaylaştırabilir. Uzaktan çalışırken bazı çalışanlar güncellemeleri göz ardı etmiş veya süresiz olarak yeniden planlamış olabilir. Ayrıca, şirket içinde bırakılan bazı bilgisayarlar ve sunucular bu süre boyunca kapatılmış olabilir. Ofise dönüşte mevcut tüm yazılım yamalarını ve güncellemeleri kurmak önemlidir. Mümkün olan en kısa sürede ofise dönen tüm cihazlarda tüm yazılımların yamalı olduğundan emin olun. 5. Kullanılan USB ve taşınabilir hard disklere dikkat edin. Evden çalışan birçok çalışan bu süreçteki tüm çalışmalarını ofise taşımak isteyecektir. Ancak kişisel depolama cihazlarının şirket ortamında yasaklanması ve şirket bilgisayarlarına ve ağlarına bağlanmasına izin verilmemesi gerekir. Yetkisiz USB ve diğer çevresel aygıtları engellemek için cihaz kontrolünü zorunlu kılmanız gerekir. 6. EDR çözümünüzün güncel olduğundan ve çalıştığından emin olun. EDR, açılımı Endpoint Detection and Response olan ve siber tehditleri sürekli izleyerek bunlara yanıt veren bir siber teknolojidir. Güncellenmiş bir EDR çözümü, dizüstü bilgisayarları evde güvenceye almak için çok önemliydi ve elbette çalışma ortamındaki tüm cihazları güvence altına almak için çok önemlidir. Bazı çalışanların cihazlarında belirli eylemleri gerçekleştirmek için güvenlik yazılımını devre dışı bırakması gerekmiş olabilir. Tüm uç noktalarınızın etkin ve güncel bir EDR çözümüne sahip olduğundan emin olun. 7. Yeni çalışanları siber güvenlik konusunda eğitin. Bazı şirketler COVID-19 salgını sırasında yeni çalışanlara ihtiyaç duydu ve onları uzaktan işe aldı. Bu çalışanlar ofise taşınma konusunda benzersiz bir deneyime sahip olacaklar. Bu nedenle mevcut siber güvenlik politikanıza uymaları için eğitimden geçirmeyi unutmayın. Şirketler ve çalışanlar ofise dönmeye hazır mı: Evden ofise geçecek şirketler için 7 güvenlik adımı İki ay boyunca evden çalıştıktan sonra yeni normale geçişle birlikte bazı şirketler birkaç hafta içerisinde ofislerine dönmeye başlayacaklar. Peki çalışanlar ve şirketler ofise dönmeye hazır mı? Tüm cihazlara virüs bulaşmış gibi yaklaşılması gerektiğini belirten uzmanlar, ofise dönerken göz önünde bulundurulması gereken siber güvenlik adımlarını sıralıyor.

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Şerbetli, hamurlu tatlılar

İftardan sonra şüphesiz gözler özellikle de tatlı arıyor.. Ancak hemen yemek üzerine tüketilen ve genelde tercih edilen şerbetli, hamurlu tatlılar kan şekerinizin ani yükselmesine sebep olduğu gibi, yüksek kalorili oldukları için porsiyonlara dikkat edilmezse kilo artışına da yol açabiliyor. Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar, meyve tatlıları, komposto ve hoşaf tercih edebilirsiniz. Tatlıyı haftada bir iki günü geçmeyecek şekilde yemekten 2 saat sonra tüketebilirsiniz.

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Tuzlu, salamura yiyecekler

Ramazan ayı boyunca genellikle açlıktan çok susuzluk kişileri etkilemekte. Özellikle sahurda veya iftarda yenilen turşu ile salamura besinler su ihtiyacınızı daha da artırıyor. Bu sebeple sahurda peynir, zeytin tüketecekseniz suda bekletin veya tuzsuz olanları, salamura yapılmamış olanları tercih edin. Tuz içeriği yüksek olan salam, sosis, sucuk gibi işlenmiş et ürünlerini sahurda tüketmeyin. İftarda yemeklere, salatalara fazla tuz atmamaya dikkat edin. Karabiber, pul biber, kekik, kimyon, nane gibi diğer baharatlar ile yemeklerinizi çeşnilendirebilir, tuz kullanımınızı azaltabilirsiniz.

Aşırı çay ve kahve

Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak “İftar sonrası bir çay demlesek de içsek diyenler dikkat! Özellikle siyah çay ve kahve diüretik etkileri nedeniyle vücuttan su atılımını artırabildiği gibi içeriğindeki kafeinin uyarıcı etkisi nedeniyle uykusuzluğa da neden olabilir. Bu yüzden siyah çay ve kahveyi çok fazla içmemeye özen gösterin. Her siyah çay ve kahve içtiğinizde yanında bir bardak su içerek sıvı eksiğini kapatmaya çalışın. Papatya veya rezene gibi bitki çaylarını tüketmeniz sindirime de yardımcı olur, gaz ve şişkinlik problemlerinizi azaltmaya yardımcı olabilir. Kefir, tuzsuz ayran, süt gibi içecekleri yemekten iki saat sonra ara öğün yerine tercih ederek hem vitamin ve mineral desteği sağlarsınız hem de sıvı ihtiyacınızı gidermeye yardımcı olursunuz” ifadelerini kullandı.

İftar ve sahurda bu uyarılara dikkat!

Talak, iftarda dikkat edilmesi gerekenleri ise şöyle anlattı: “Yaklaşık 16 saat açlıktan sonra, iftarda çok hızlı yemek yemek midede ağırlık, yanma hissi, bulantı, gaz ile kabızlık gibi sindirim sorunlara yol açabiliyor. Orucu iftariyelikler veya çorba gibi hafif besinlerle açmaya özen göstermelisiniz. 10-15 dakika gibi ufak aralar vererek ana yemeğe devam edilmeli. Araştırmalar gösteriyor ki; beyine giden tokluk sinyalleri midenin dolmasıyla ancak 15-20 dakika sonra gerçekleşiyor. Hızlı yemek yemek, doygunluk hissinizin geç gelmesine bu nedenle de porsiyon kontrolünüzü kaybetmenize ve kilo almanıza sebep olabilir. İftarda olduğu gibi sahurda da hızlı hızlı yiyip hemen yatmak sindirim sistemi problemlerine sebep olarak sizi oruç tuttuğunuz gün boyunca rahatsız edebilir. Bu nedenle hem iftarda hem de sahurda yavaş yemek ve çok çiğnemek en doğru yöntemdir.”