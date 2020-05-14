Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat İftar sonrası bir çay demlesek de içsek diyenler dikkat Ramazan sofralarında bu 4lüden uzak durun
GENEL SAĞLIK RAMAZAN HABERLERİ

'İftar sonrası bir çay demlesek de içsek' diyenler dikkat: Ramazan sofralarında bu 4'lüden uzak durun!

Uzmanlar, sağlık sorunları yaşamamak için ramazan sofralarındaki 4 tehlikeye dikkat çekti. Önemli uyarılar ve önerilerde bulunan uzmanlar, özellikle siyah çay ve kahve diüretik etkileri nedeniyle vücuttan su atılımını artırabildiği gibi içeriğindeki kafeinin uyarıcı etkisi nedeniyle uykusuzluğa sebep olabileceğini söylüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ramazanla şenlenen sofralarda bazı cezbedici lezzetler ayrıca iştah kabartıyor. Ancak dikkat! Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak “Geniş ve zengin hazırlanan iftar ve sahur sofraları bu dönemde sağlık sorunlarına sebep olabiliyor. İftar ve sahurda yanlış beslenmek ağırlık hissi, kan şekerinde rahatsız edici oynamalar, kabızlık, mide ve sindirim problemleri, gaz, halsizlik, vitamin eksikliği, bağışıklık sisteminde zayıflama, halsizlik, sinirlilik, baş ağrısı ve hipertansiyon gibi pek çok soruna yol açabiliyor. Aynı zamanda yapılan hatalar nedeniyle sağlıksız şekilde hızlı kilo artışı veya tam aksine hızlı kilo kayıpları yaşanabiliyor” dedi.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak, sağlık sorunları yaşamamak için ramazan sofralarındaki 4 tehlikeye dikkat çekti, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Kızartmalı yiyecekler

Sahurda veya iftarda sindirimi zor olan yağlı besinlerden ve kızartmalardan kaçınılması gerekiyor. Çünkü bu tür besinler tüketilmesi gaz ve şişkinlik şikayetlerinde artışa ve reflü yakınmalarına yol açabiliyor. Kızartmalı gıdalar susama hissini artırabildiği gibi, fazla kalorili olmaları sebebiyle Ramazan ayı sonunda kilo alımına neden olabiliyor. Ayrıca kızartılan yiyeceklerin içerisinde akrilamid adı verilen kanserojen maddeler oluşarak sağlıklı olan bir gıdayı tamamen sağlıksız duruma getiriyor. Bu nedenle gıdaları yağda kavurmak yerine haşlama, buharda, fırında veya ızgarada pişirmeye özen gösterin.

Şirketler ve çalışanlar ofise dönmeye hazır mı: Evden ofise geçecek şirketler için 7 güvenlik adımı
FOTOĞRAF 11
Title
COVID-19 salgını, nedeniyle birçok şirket uzaktan çalışma sistemine geçmişti. 2 ay boyunca evden çalıştıktan sonra yeni normale geçişle birlikte bazı şirketler birkaç hafta içerisinde ofislerine dönmeye başlayacaklar.
Title
Peki kitlesel bir uzaktan çalışma deneyiminin ardından çalışanlar ve şirketler ofise dönmeye hazır mı?
Title
Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Bitdefender Antivirüs'ün Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, özellikle tüm cihazlara virüs bulaşmış gibi yaklaşılması gerektiğini belirterek ofise dönerken geçişi daha pürüzsüz hale getirmek için göz önünde bulundurulması gereken siber güvenlik adımını sıralıyor.
Title
1. Her cihaza virüslüymüş gibi yaklaşın. Haftalarca süren uzaktan çalışmanın yol açabileceği dijital karmaşayı temizlemek, çalışanlar ofise dönmeye başladığında oldukça önemli bir öncelik olacaktır. İş ile alakalı olmayan yazılımlar, video konferans yazılımları, oyunlar ve diğer indirilen dosyalar risk yaratabilir. Bu nedenle hem bilgisayarlardaki riskleri azaltmak hem de depolama alanı açmak için tüm cihazların genel bir virüs taramasından geçmesi ve gereksiz yazılım ve dosyalardan temizlenmesi gerekiyor.
Title
2. Tüm parolaları sıfırlayın. Çalışanlarınız büyük olasılıkla evdeyken yeni hizmetlerde veya cihazlarda sürekli aynı parolaları kullanmış ve muhtemelen erişim kimlik bilgileriyle ilgili güvenli olmayan alışkanlıkları tekrarlamışlardır. Bununla birlikte parolalarını bu süreçte aileleriyle veya arkadaşlarıyla paylaşmaları da mümkündür. Kritik sistemlere, uygulamalara ve verilere erişim için tüm parolaları ve kimlik bilgilerini sıfırladığınızdan ve çok faktörlü kimlik doğrulamanın aktif olduğundan emin olun.
Title
3. Kişisel cihazların ofisteki kurumsal ağa bağlanmasını sınırlandırın. Evden çalışmaya geçen bazı şirketlerin uzaktan çalışmak için yeterli ekipmana sahip olmamaları ya da sadece kişisel tercihler nedeniyle bazı çalışanlar kendi dizüstü bilgisayarlarını kullanmak zorunda kalmış olabilir. Bu gibi durumlarda, bu dizüstü bilgisayarları ofise döndüklerinde yanlarında getirmeleri, kurumsal ağa bağlanmaları ve evde yaptıkları gibi çalışmaya devam etmeleri muhtemeldir. Bu cihazları kapsayan bir uç nokta koruma çözümü kullanılmadıysa, bu cihazlara kötü amaçlı yazılım bulaşmış olabilir. Buradaki en iyi yaklaşım, bu cihazların şirket ağına geri dönmesine izin vermemektir.
Title
4. İşletim sistemini ve yazılımları güncelleyin. Güncel olmayan işletim sistemleri veri ihlallerini kolaylaştırabilir. Uzaktan çalışırken bazı çalışanlar güncellemeleri göz ardı etmiş veya süresiz olarak yeniden planlamış olabilir. Ayrıca, şirket içinde bırakılan bazı bilgisayarlar ve sunucular bu süre boyunca kapatılmış olabilir. Ofise dönüşte mevcut tüm yazılım yamalarını ve güncellemeleri kurmak önemlidir. Mümkün olan en kısa sürede ofise dönen tüm cihazlarda tüm yazılımların yamalı olduğundan emin olun.
Title
5. Kullanılan USB ve taşınabilir hard disklere dikkat edin. Evden çalışan birçok çalışan bu süreçteki tüm çalışmalarını ofise taşımak isteyecektir. Ancak kişisel depolama cihazlarının şirket ortamında yasaklanması ve şirket bilgisayarlarına ve ağlarına bağlanmasına izin verilmemesi gerekir. Yetkisiz USB ve diğer çevresel aygıtları engellemek için cihaz kontrolünü zorunlu kılmanız gerekir.
Title
6. EDR çözümünüzün güncel olduğundan ve çalıştığından emin olun. EDR, açılımı Endpoint Detection and Response olan ve siber tehditleri sürekli izleyerek bunlara yanıt veren bir siber teknolojidir. Güncellenmiş bir EDR çözümü, dizüstü bilgisayarları evde güvenceye almak için çok önemliydi ve elbette çalışma ortamındaki tüm cihazları güvence altına almak için çok önemlidir. Bazı çalışanların cihazlarında belirli eylemleri gerçekleştirmek için güvenlik yazılımını devre dışı bırakması gerekmiş olabilir. Tüm uç noktalarınızın etkin ve güncel bir EDR çözümüne sahip olduğundan emin olun.
Title
7. Yeni çalışanları siber güvenlik konusunda eğitin. Bazı şirketler COVID-19 salgını sırasında yeni çalışanlara ihtiyaç duydu ve onları uzaktan işe aldı. Bu çalışanlar ofise taşınma konusunda benzersiz bir deneyime sahip olacaklar. Bu nedenle mevcut siber güvenlik politikanıza uymaları için eğitimden geçirmeyi unutmayın.
Title
Şirketler ve çalışanlar ofise dönmeye hazır mı: Evden ofise geçecek şirketler için 7 güvenlik adımı
İki ay boyunca evden çalıştıktan sonra yeni normale geçişle birlikte bazı şirketler birkaç hafta içerisinde ofislerine dönmeye başlayacaklar. Peki çalışanlar ve şirketler ofise dönmeye hazır mı? Tüm cihazlara virüs bulaşmış gibi yaklaşılması gerektiğini belirten uzmanlar, ofise dönerken göz önünde bulundurulması gereken siber güvenlik adımlarını sıralıyor.


Şerbetli, hamurlu tatlılar

İftardan sonra şüphesiz gözler özellikle de tatlı arıyor.. Ancak hemen yemek üzerine tüketilen ve genelde tercih edilen şerbetli, hamurlu tatlılar kan şekerinizin ani yükselmesine sebep olduğu gibi, yüksek kalorili oldukları için porsiyonlara dikkat edilmezse kilo artışına da yol açabiliyor. Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar, meyve tatlıları, komposto ve hoşaf tercih edebilirsiniz. Tatlıyı haftada bir iki günü geçmeyecek şekilde yemekten 2 saat sonra tüketebilirsiniz.

Tuzlu, salamura yiyecekler

Ramazan ayı boyunca genellikle açlıktan çok susuzluk kişileri etkilemekte. Özellikle sahurda veya iftarda yenilen turşu ile salamura besinler su ihtiyacınızı daha da artırıyor. Bu sebeple sahurda peynir, zeytin tüketecekseniz suda bekletin veya tuzsuz olanları, salamura yapılmamış olanları tercih edin. Tuz içeriği yüksek olan salam, sosis, sucuk gibi işlenmiş et ürünlerini sahurda tüketmeyin. İftarda yemeklere, salatalara fazla tuz atmamaya dikkat edin. Karabiber, pul biber, kekik, kimyon, nane gibi diğer baharatlar ile yemeklerinizi çeşnilendirebilir, tuz kullanımınızı azaltabilirsiniz.

Aşırı çay ve kahve

Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak “İftar sonrası bir çay demlesek de içsek diyenler dikkat! Özellikle siyah çay ve kahve diüretik etkileri nedeniyle vücuttan su atılımını artırabildiği gibi içeriğindeki kafeinin uyarıcı etkisi nedeniyle uykusuzluğa da neden olabilir. Bu yüzden siyah çay ve kahveyi çok fazla içmemeye özen gösterin. Her siyah çay ve kahve içtiğinizde yanında bir bardak su içerek sıvı eksiğini kapatmaya çalışın. Papatya veya rezene gibi bitki çaylarını tüketmeniz sindirime de yardımcı olur, gaz ve şişkinlik problemlerinizi azaltmaya yardımcı olabilir. Kefir, tuzsuz ayran, süt gibi içecekleri yemekten iki saat sonra ara öğün yerine tercih ederek hem vitamin ve mineral desteği sağlarsınız hem de sıvı ihtiyacınızı gidermeye yardımcı olursunuz” ifadelerini kullandı.

  • İftar ve sahurda bu uyarılara dikkat!
  • Talak, iftarda dikkat edilmesi gerekenleri ise şöyle anlattı: “Yaklaşık 16 saat açlıktan sonra, iftarda çok hızlı yemek yemek midede ağırlık, yanma hissi, bulantı, gaz ile kabızlık gibi sindirim sorunlara yol açabiliyor. Orucu iftariyelikler veya çorba gibi hafif besinlerle açmaya özen göstermelisiniz. 10-15 dakika gibi ufak aralar vererek ana yemeğe devam edilmeli. Araştırmalar gösteriyor ki; beyine giden tokluk sinyalleri midenin dolmasıyla ancak 15-20 dakika sonra gerçekleşiyor. Hızlı yemek yemek, doygunluk hissinizin geç gelmesine bu nedenle de porsiyon kontrolünüzü kaybetmenize ve kilo almanıza sebep olabilir. İftarda olduğu gibi sahurda da hızlı hızlı yiyip hemen yatmak sindirim sistemi problemlerine sebep olarak sizi oruç tuttuğunuz gün boyunca rahatsız edebilir. Bu nedenle hem iftarda hem de sahurda yavaş yemek ve çok çiğnemek en doğru yöntemdir.”

Hem tok tutuyor hem de istediğiniz kadar tüketin
FOTOĞRAF 14
Title
Yemek düzeninden, pişen yemek çeşitliliğine ve hareket şekline kadar pek çok şeyin değiştiği ramazan ayında doğru beslenme çok önemli. Bu dönemi sağlıklı, kaliteli ve tok kalarak geçirebilmenin altın kuralı yeterli ve dengeli bir sahur yapmak. Diyetisyen Berrin Yiğit sahurda mutlaka dikkat etmemiz gereken tüyoları sıraladı.
Title
emek düzeninden, pişen yemek çeşitliliğine ve hareket şekline kadar pek çok şeyin değiştiği ramazan ayında doğru beslenme çok önemli. Bu dönemi sağlıklı, kaliteli ve tok kalarak geçirebilmenin altın kuralı yeterli ve dengeli bir sahur yapmak. Diyetisyen Berrin Yiğit sahurda mutlaka dikkat etmemiz gereken tüyoları sıraladı.
Title
Susamamak için sahurda bol bol su içmek sindirimi zorlar ve 3 saat içinde vücut ihtiyacından fazlası olan suyu dışarı atar. Dolayısıyla iftar ile sahur arasına günlük tüketmeniz gereken 2 litre suyu yaymanız, yavaş yavaş su içmeniz en doğrusudur. Bunun yarım litresini sahurda tamamlayabilirsiniz.
Title
Sahurda yemek yerine dengeli kahvaltılar yapmayı tercih edin. Gün boyu tok kalabilmek adına et yemekleri, pilav, makarna tüketirseniz daha çok acıkır ve susarsınız.
Title
Sahura kalkamayanlar ya da sahur yapamayacak olanlar yatmadan önce bağırsak dostu ve protein kaynağı olan bir bardak kefir, 2 adet kuru hurma, 3 tam ceviz tüketebilirler.
Title
Nefesinizi tazelemek için dereotu, maydanoz ve nane tüketin
Title
Dereotu, maydanoz, nane gibi yeşillikler hem nefes tazelediği hem de vücudu arındırdığı için sahurda bolca tüketilebilir. Bu yeşillikleri ince kıyım olarak salatalarınıza, yoğurdunuza veya kefirinize ekleyebilirsiniz.
Title
Anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağı olan yumurta uzun süre tok kalmamıza yardımcı olur.
Title
Sahurda haşlama, az yağlı bir şekilde tavada, poşe veya çılbır olarak tüketebilirsiniz. Az tuzlu peynir, bir kâse yoğurt, bir bardak kefir, bol naneli bir ayran, bir bardak laktozsuz süt tüketebilirsiniz.
Title
Semizotu, roka, salatalık, tere, lahana, mor kıvırcık, havuç, maydanoz ve diğer tüm sebzeler vücuda su veren gıdalardan. Sahurda yeşilliklerle salatalar yapabilir veya semizotlu çörekotlu bir kâse cacık halinde tüketebilirsiniz. Mantar sebzeler arasında uzun süre tok tutan alternatiflerden. Omletlere veya sebze yemeklerine ekleyebilirsiniz.
Title
1-2 dilim tam tahıllı esmer ekmek, yoğurdunuza keten tohumu, 2-3 yemek kaşığı yulaf, bir avuç kadar ceviz, badem ve fındık gibi kuruyemişleri tüketebilirsiniz. bir bardak çubuk tarçınlı, limon dilimli ıhlamur, rezene veya siyah çay tüketebilirsiniz. Kahvaltı tüketmek istemeyenler, mercimekli, nohutlu, yoğurtlu, yulaflı, sebzeli tavuklu veya kinoalı çorbalar yapabilir ve sınırsızca tüketebilirler.
Title
-Kepekli tost (2 dilim esmer ekmek + 3 parmak peynir) -Bir su bardağı kefirayranlaktozsuz süt -Bir yumurta -Söğüş (sınırsız domates, salatalık, maydanoz veya tost makinesinde pişirilmiş kabak, renkli biberler (üzerine domates sos da yapılabilir)
Title
-4 yemek kaşığı yulaf ezmesi -Bir porsiyon meyve (bağırsakları hızlandırması için kayısı tercih edebilirsiniz) -Bir su bardağı laktozsuz süt -Bolca tarçın (kan şekerini dengeleyip, uzun süre tok kalmak için) -10 adet çiğ fındık -2 tam ceviz
Title
-Bir kase çorba (2 küçük boy kepçe) -Menemen (2 yumurtalı, yağsız lor peynirli) -Bir dilim esmer ekmek -Bolca söğüş -Bir porsiyon meyve veya 2 adet kuru hurma
Hem tok tutuyor hem de istediğiniz kadar tüketin
Ramazan günlerinin en önemli öğünlerinden biri sahur. Sahurda yenilen yiyecekler gün boyu bizi tok tutması açısından oldukça önemli. Peki Ramazan ayında ne yersek bizi tok tutar?
Abone Ol Google News
Maske zorunluluğu yaygınlaşıyor

Maske zorunluluğu yaygınlaşıyor

10 ilde daha cadde ve çarşıya maskesiz çıkmak yasak.
Japonlar da hayran kaldı

Japonlar da hayran kaldı

​CNN gibi Türk sağlık sistemini incelediler: Türkiye en başarılısı.
Altın yatırımıolanlar dikkat

Altın yatırımı
olanlar dikkat

Koronavirüs nedeniyle piyasalarda hareketlilik yaşanıyor.
Endişelendiren açıklama:<br>8 kişi pozitif çıktı

Endişelendiren açıklama:
8 kişi pozitif çıktı

​Beşiktaş Kulübü, koronavirüs test sonuçlarını açıkladı.
Korona savaşçısının bir günü

Korona savaşçısının bir günü

İki aydır ailelerini görmüyorlar, hayatları yoğun bakımdan ibaret...
Boğaziçi aşı<br>için tarih verdi

Boğaziçi aşı
için tarih verdi

'Yakında hücre ve hayvan deneylerine başlıyoruz.'

Avrupa'nın 'Hümanistlik' modası çöktü

Avrupa'nın 'Hümanistlik' modası çöktü

Kurra hafız ​Hasan Tahsin Feyizli, 83 yaşında profesör oldu.
Ramazan'a vefa yakışır

Ramazan'a vefa yakışır

​Yedi Başak sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor

HDP'yi ittifak<br>üyesi ilan etti

HDP'yi ittifak
üyesi ilan etti

​İYİ Parti-HDP krizi için, "İttifaka zarar vermek istiyorlar" dedi.

Cengiz Han'ın başını<br>öne eğen tek mekan

Cengiz Han'ın başını
öne eğen tek mekan

Hafızamızın kalbimizle kurduğu hattın tam ortası.
Koronayı yok ediyor

Koronayı yok ediyor

​Meslek liselerinden gururlandıran yeni başarı.
Akıl alır gibi değil

Akıl alır gibi değil

​Bilim Kurulu üyesi AVM kuyruklarına isyan etti.
30 bin liralık hasta borçlarını ödedi

30 bin liralık hasta borçlarını ödedi

​Eczanelere borcu olanların defterini kapatıp zarfla para bıraktı.
Son hali görüntülendi

Son hali görüntülendi

​Atatürk Havalimanı'nda hummalı çalışma.
Meslek liselerinden yeni başarı: Ultraviyole ışınlarıyla dezenfeksiyon yapan robot geliştirdiler
Teknoloji

Meslek liselerinden yeni başarı: Ultraviyole ışınlarıyla dezenfeksiyon yapan robot geliştirdiler

Yeni tip koronavirüsle mücadelede kapsamında geliştirilen robotla yoğun bakım odaları, servis odaları, asansör kabinleri, koridorlar gibi hastane ortamları dahil birçok kapalı alan, ultraviyole ışınlarıyla kendi kendine dezenfekte edilebilecek. Robot, yüzeyin şekli ve konumu ne olursa olsun 360 derece dönebilen mikrop öldürücü ultraviyole radyasyon tüpleri sayesinde dezenfeksiyon işlemini yapabiliyor. Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Yılmaz, "Robot kendi kendine dezenfeksiyonu yapacak. Böylece insan sağlığını koruyacak ve hiçbir riski de bulunmayacak. Tüm yüzeylerde kullanılabilecek. Sağlık Bakanlığı onayına sunduk, patent için de başvurumuzu yaptık" dedi.
Ofise dönen şirketler için 7 siberlik güvenlik adımı: Her cihaza virüslüymüş gibi yaklaşın
Teknoloji

Ofise dönen şirketler için 7 siberlik güvenlik adımı: Her cihaza virüslüymüş gibi yaklaşın

İki ay boyunca evden çalıştıktan sonra yeni normale geçişle birlikte bazı şirketler birkaç hafta içerisinde ofislerine dönmeye başlayacaklar. Peki çalışanlar ve şirketler ofise dönmeye hazır mı? Tüm cihazlara virüs bulaşmış gibi yaklaşılması gerektiğini belirten uzmanlar, ofise dönerken göz önünde bulundurulması gereken siber güvenlik adımlarını sıralıyor.
Akaryakıta çifte indirim geliyor: Benzinde 7, motorinde 12 kuruş indirim bekleniyor
Ekonomi

Akaryakıta çifte indirim geliyor: Benzinde 7, motorinde 12 kuruş indirim bekleniyor

Araç sahiplerine çifte indirim haberi geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 7 kuruş, motorine ise 12 kuruş indirim bekleniyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.