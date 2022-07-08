Hayat İlk kurban pazarı Kudüste kuruldu
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İlk kurban pazarı Kudüs’te kuruldu

Tarihçi Nermin Taylan, kurban pazarlarının tarihinin Kudüs’e dayandığını açıkladı. Taylan, pazarların peygamberimiz Hz. Muhammed döneminde sisteme oturtulduğunu ve kurban fiyatlarına sınırlama getirildiğini söyledi.

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Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
İlk kurban pazarı Kudüs’te kuruldu
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Kurban Bayramı yaklaşırken, tarihçi Nermin Taylan kurban pazarlarıyla ilgili bilinmeyenleri açıkladı. Taylan, Yeni Şafak’a önemli açıklamalar yaptı. Nermin Taylan, kurban pazarlarının tarihinin Kudüs’e dayandığını belirtirken, pazarların peygamberimiz Hz. Muhammed döneminde sisteme oturtulduğunu söyledi. Bu dönemde pazarlardaki fiyat eşitsizliklerinin önüne geçmek için kurban fiyatlarına sınırlama getirildiğini söyledi.

Nermin Taylan
Nermin Taylan

İLK KURBAN TAŞIN ÜZERİNDE KESİLDİ

Nermin Taylan, asırlardır kurulan kurban pazarlarını şöyle anlattı: Kurban kesimi ve kurban pazarı Yahudilik’te vardı, Cahiliye Dönemi Arabistanı’nda vardı, Pagan Roma’da vardı. Kudüs’ü ilk fetheden Davut Peygamber ve daha sonrasında Süleyman Peygamber bu taşın (cennetten koptuğuna inanılan) üzerinde kurban kestiler. Hz. İbrahim’den önce de aslında kurban vardı. İlk sunak yani ilk kurban o taşın üzerinde yapıldı.

KABE’NİN ETRAFINDA KURBAN PAZARI

Kudüs’te kesilen o ilk kurbanın ardından Yahudilik inancının Mısır’dan çıkışı bayram addedildi. Bu çıkış günü koyunlar kesildi. Gelenek haline geldi ve daha sonra Kudüs’te kurban pazarları kurulmaya başlandı. Mısır’da firavunlar Tanrı’nın temsilcisi kabul ediliyordu. Onların adına kurban kesiliyordu. Cahiliye devrine baktığımız zaman, putlara tapılan bir dönem. Kabe’nin etrafında kurban pazarları kuruluyordu.

PEYGAMBERİMİZ DÜZENE SOKTU

Arabistan yarımadasında, devlet yoktu, kabileler vardı, her kabilenin bir reisi vardı. Devlet olmadığı için de pazarların devlet güvencesi yoktu. Peygamber Efendimiz devlet düzeni kurdu, devlet düzenini kurduktan sonra da bu tarz pazarları bir düzene sokmaya çalıştı. Mesela kurbanın ederi 5 lira ise 10 liraya kurban satımına izin verilmezdi. İslamiyet ve Peygamberimiz insanlar arasındaki diyaloğu düzene soktuğu gibi, köle ile efendisi arasındaki adaleti sağladığı gibi kurban ibadetini ve kurban pazarlarını da düzene soktu. Bize miras kalan bu düzen efendimiz döneminden beri gelen bir düzen.

Osmanlı’dan bugüne geldi

Pazarların tamamen düzene girmesi de Türklerin İslamiyet ile tanışmasıyla birlikte gerçekleşti. Emeviler, Abbasiler, Selçuklular ve Osmanlı İmparatorluğu’nda da bu uygulama vardı. Bize şu an miras bırakılan kurban pazarları da tam anlamıyla Osmanlı döneminde düzene sokuldu. Kurban pazarlarının tarihini net bir şekilde söyleyemeyebiliriz ancak insanlık tarihinin başından beri olan bir uygulama diyebiliriz.”

Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarında kurban telaşı
FOTOĞRAF 9
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Sivas kent merkezine 84 kilometre uzaklıktaki Şarkışla Hayvan Pazarı, adeta hayvan piyasasının belirlendiği yer olarak anılıyor.
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Yaklaşık 10 bin hayvan kapasitesi ile 2013 tarihinden bu yana hizmet veren ruhsatlı hayvan pazarında büyük ve küçükbaş hayvanlar cumartesi günü alıcıları ile buluşuyor.
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Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Şarkışla Hayvan Pazarı da hareketlilik yaşanıyor. Canlı hayvan pazarına yurdun çeşitli bölgelerinden getirilen kurbanlıklar, alıcılarla buluşturuluyor. Hayvan satıcıları yem ve mazot fiyatlarından yakınırken, bazı alıcılar fiyatların normal olduğunu belirtti.
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Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı'ndan kurbanlık alan Osman Taşlık, \"Fiyatlar biraz pahalı ama alıyoruz yani. Hem hayvan sayısı hem de insan sayısı olarak çok kalabalık. Alınıyor da satılıyor da. Ben kurbanlığımı 23 bin liraya aldım\" dedi.
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Mevlüt Avcı ise, “Allah'ın izniyle kurbanımızı almak için gelmiştik ve aldık. 47 bin 500 liraya Simental tosun aldık. Burası Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarı ve buradaki fiyatlar uygun. Ben fiyatlardan memnunum, Allah kabul etsin inşallah\" diye konuştu.
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\"Buraya kurbanlık almaya geldik\"<br><br>Kahramanmaraş'tan kurban almak için gelen Mehmet Karagöl, “Buraya kurbanlık almaya geldik. Hayvan sayısı geçen aylara göre az. Herkes kurbanlığını alıp ahırlara koydu, çoğu hayvan da meralarda otlakta olduğu için geçtiğimiz aylara göre hayvan sayısı az. Yakıt pahalı olduğu için daha önceden Türkiye'nin her yerinden alıcı geliyordu. Şu an yakıt ve nakliye pahalı olduğu için gelmiyor\" ifadelerini kullandı.
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\"Pazarımızdan gayet memnunuz\"<br><br>Mehmet Yıldız, kurbanlıklarını satmak için Kahramanmaraş'tan pazara gelerek, \"Ben pazara 8 tane hayvan getirdim. Şu an 2 tane satılmayan hayvanım kaldı, gayet memnunuz pazarımızdan. Hayvan sayısı çok ama mazot pahalı. Önceden her hafta 3 araba geliyorduk ama şimdi yakıt pahalı olduğu için 3 satıcı bir olduk tek arabayla geldik. İneklerin fiyatı 30 bin liradan başlıyor, 25-20 bin liraya kadar devam ediyor\" şeklinde konuştu.
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Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarında kurban telaşı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en büyüğü olma özelliğini taşıyan hayvan pazarında Kurban Bayramı telaşı yaşanıyor.


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