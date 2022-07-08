İlk kurban pazarı Kudüs’te kuruldu

Kurban Bayramı yaklaşırken, tarihçi Nermin Taylan kurban pazarlarıyla ilgili bilinmeyenleri açıkladı. Taylan, Yeni Şafak’a önemli açıklamalar yaptı. Nermin Taylan, kurban pazarlarının tarihinin Kudüs’e dayandığını belirtirken, pazarların peygamberimiz Hz. Muhammed döneminde sisteme oturtulduğunu söyledi. Bu dönemde pazarlardaki fiyat eşitsizliklerinin önüne geçmek için kurban fiyatlarına sınırlama getirildiğini söyledi.

Nermin Taylan

İLK KURBAN TAŞIN ÜZERİNDE KESİLDİ

Nermin Taylan, asırlardır kurulan kurban pazarlarını şöyle anlattı: Kurban kesimi ve kurban pazarı Yahudilik’te vardı, Cahiliye Dönemi Arabistanı’nda vardı, Pagan Roma’da vardı. Kudüs’ü ilk fetheden Davut Peygamber ve daha sonrasında Süleyman Peygamber bu taşın (cennetten koptuğuna inanılan) üzerinde kurban kestiler. Hz. İbrahim’den önce de aslında kurban vardı. İlk sunak yani ilk kurban o taşın üzerinde yapıldı.

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KABE’NİN ETRAFINDA KURBAN PAZARI

Kudüs’te kesilen o ilk kurbanın ardından Yahudilik inancının Mısır’dan çıkışı bayram addedildi. Bu çıkış günü koyunlar kesildi. Gelenek haline geldi ve daha sonra Kudüs’te kurban pazarları kurulmaya başlandı. Mısır’da firavunlar Tanrı’nın temsilcisi kabul ediliyordu. Onların adına kurban kesiliyordu. Cahiliye devrine baktığımız zaman, putlara tapılan bir dönem. Kabe’nin etrafında kurban pazarları kuruluyordu.

PEYGAMBERİMİZ DÜZENE SOKTU

Arabistan yarımadasında, devlet yoktu, kabileler vardı, her kabilenin bir reisi vardı. Devlet olmadığı için de pazarların devlet güvencesi yoktu. Peygamber Efendimiz devlet düzeni kurdu, devlet düzenini kurduktan sonra da bu tarz pazarları bir düzene sokmaya çalıştı. Mesela kurbanın ederi 5 lira ise 10 liraya kurban satımına izin verilmezdi. İslamiyet ve Peygamberimiz insanlar arasındaki diyaloğu düzene soktuğu gibi, köle ile efendisi arasındaki adaleti sağladığı gibi kurban ibadetini ve kurban pazarlarını da düzene soktu. Bize miras kalan bu düzen efendimiz döneminden beri gelen bir düzen.

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Osmanlı’dan bugüne geldi

Pazarların tamamen düzene girmesi de Türklerin İslamiyet ile tanışmasıyla birlikte gerçekleşti. Emeviler, Abbasiler, Selçuklular ve Osmanlı İmparatorluğu’nda da bu uygulama vardı. Bize şu an miras bırakılan kurban pazarları da tam anlamıyla Osmanlı döneminde düzene sokuldu. Kurban pazarlarının tarihini net bir şekilde söyleyemeyebiliriz ancak insanlık tarihinin başından beri olan bir uygulama diyebiliriz.”