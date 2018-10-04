Türk polisinin ilk köpeği Dolf'ün 1930'da çekilen fotoğrafı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, emniyet teşkilatında görevlendirilen ilk polis köpeğinin fotoğrafı paylaşıldı. Açıklamada, "1930 yılında emniyet teşkilatında görev alan ilk polis köpeği, Dolf" ifadelerine yer verildi. #Tbt etiketiyle paylaşılan köpeğin fotoğrafına Twitter kullanıcıları da ilgi gösterdi.
1930 yılında Emniyet Teşkilatında görev alan ilk Polis Köpeği, DOLF #Tbt pic.twitter.com/AbWp4AmqAu
1930 yılında Emniyet Teşkilatında görev alan ilk Polis Köpeği, DOLF #Tbt pic.twitter.com/AbWp4AmqAu— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) 4 Ekim 2018