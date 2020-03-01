Hayat Irkçılığı nakavt edeceğiz
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Irkçılığı nakavt edeceğiz

Dünya şampiyonu Türk boksör Fatih Altunkaya, tecrübelerini gençlere aktarıyor. Almanya’da yaşanan ırkçı saldırıların artması karşısında spora daha çok ihtiyacımız olduğunu belirten Karakut lakaplı boksör, “Ölenler ve yaralılar arasında tanıdıklarım vardı. Son dönemde ırkçılıkta anormal bir yükseliş var. Spor salonunda farklı milletten arkadaşımızla birlikte samimi bir ortam oluşturduk. Spor sayesinde ırkçılığı nakavt edeceğiz, ırkçılık ringte kalacak” diyor.

İlker Nuri Öztürk Yeni Şafak
Dünya şampiyonu Türk boksör Fatih Altunkaya
Dünya şampiyonu Türk boksör Fatih Altunkaya

Almanya ırkçı saldırılarla gündemdeyken her şeye rağmen iyilik için çalışan dünya şampiyonu Fatih Altunkaya, boksa ilgi duyan gençlerle ilgileniyor. Karakurt lakaplı boksör, “Spor gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için en doğru araç. Spor sayesinde kardeşlerimiz özgüvenlerini artırıp sağlıklı bir hayat yaşıyorlar. Ayrıca dövüş sporu sanat olduğu için farklı bir disiplin ve saygıyı da aşılıyor” diyor.

SON DÖNEMDE YÜKSELDİ

Almanya’da yaşanan ırkçı saldırıda ölen ve yaralananlar arasında tanıdıklarının olduğunu belirten Altunkaya, şunları söylüyor: “Bu olaylar başka yerde de olabilirdi. Son dönemde ırkçılıkta anormal bir yükseliş var. Biz elimizden geldiğince sakin olmaya ve gençlere, büyüklere boks sporunu tanıtmaya çalışıyoruz. Birlikte antreman yaptığımız gençler var, arada düzenlediğimiz maçlar sayesinde onlara ringte bir şans veriyoruz. Spor salonunda, evdeki ortamı oluşturmak istedik. Birçok kardeşimiz, dostumuz kendini burada rahat hissediyor. Farklı milletten arkadaşımızla birlikte samimi bir ortam oluştu. Hedeflerinde boksta başarı sağlamak var, biz de onlara ilk adımlarında yardımcı oluyoruz. Spor sayesinde ırkçılığı nakavt edeceğiz, ırkçılık ringte kalacak.”

AÇIKLAMALAR TEHLİKELİ

Tarihi, ırkçı çizgiden ayrılamayan Almanya yeni bir katliamla gündemde. Yükselen ırkçılığın hedefinde yine Türkler var. Bir gecede Türkler’in sahip olduğu iki işletmeye saldıran ırkçı katil, 11 kişiyi öldürdü. 43 yaşındaki katil Alman Tobias Rathjen, bir bankada çalışıyordu. Bankacılık ve işletme olmak üzere iki üniversite bitirmişti. Bu tablo, ırkçılığın yaş ve eğitimle ilgili olmayan bir hastalık olduğunun kanıtı olarak önümüzde. Olaylar sonrası Hanau’da bayraklar yarıya indi, kayıpların ardından on binler yürüdü. Gergin günlerin geri dönmesini istemeyen Altunkaya, propaganda yapan kurumların kapatılması gibi kesin ve caydırıcı önlemlerin alınmasını bekliyor. Yaralanan ve hayatını kaybedenler arasında tanıdıkları olduğunu belirten Altunkaya, “Almanya’nın yanlış göçmen politikası bu saldırıları ateşledi. Siyasetçilerden ve medyadan tehlikeli açıklamalar geliyor. Ben şahsen ırkçılığa hiç rastlamadım. Dengeleri değiştirmek istiyorlar. Önlem alıp alınmayacağını zamanla hep birlikte göreceğiz” diyor.

HER MESLEKTEN TÜRK VAR

Türklere karşı davranışların eskiye göre değiştiğini belirten 35 yaşındaki sporcu, Almanya’da yaşadıklarını şu sözlerle anlatıyor: “Burası sonuçta başka bir kültür, başka din hakim, örf adetler farklı. Ancak yıllar geçtikçe Almanya’ya adapte oldum. Ülkenin hem kültürünü hem yaşam felsefesini benimsedim ve birçok zorluğun üstesinden geldim. Polis olan, devlet dairesinde memur olan, siyasetçi olan ve başka bir sürü meslekten Türk vatandaşı var artık. Türk spor kulüpleri, dernekler de mevcut.”

  • Boks macerası beş yaşında başlayan Altunkaya, “Bruce Lee ve Jackie Chan filmleriyle büyüdüğümüzden dolayı Uzakdoğu dövüş sporlarına çok büyük merakım vardı. Üç-dört yıl Kungfu yaptıktan sonra boks sporuna yöneldim” diyor. Günde iki antremanla haftalar öncesinden maçlara hazırlanıyor. Sağlıklı uyku ve sağlıklı beslenmenin önemine de ayrıca vurgu yapıyor.

Boks dışında bir hayatım yok

Dünya sıralamasında üst seviyelere çıkmak ve emekli olduktan sonra Almanya’nın Wiesbaden kentinde açtığı Black Wolves Fight Club’ta bu spora yeni boksörler kazandırmayı hedefliyor. Boks dışında bir hayatı olmayan Altunkaya’nın eşi de boks antrenörü. Sporcu, boks hakkında şunları söylüyor: “Biz güzel şartlarda büyüyemedik erken yaşta şiddet gördük. Kendimizi savunmaya mecbur kaldık. Ergenlikte boksun faydasını gördüm, kendini savunamayanları da koruyup kolladık. Sporda saygı ve centilmenlik öğrendik. Zayıfların yanında saf tuttuk. Şiddete eğilim olsa da saldırganlığı kontrol altına alabiliyoruz.”

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