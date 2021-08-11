Irmak Arıcı trafik tartışmasında rezil oldu: İşte böyle tükürüyorum sana ezik!

Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü.
SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
"Korona salgını varken birine tükürmek suç" diyen adamın kolunu sıkan genç şarkıcının o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Arıcı tartıştığı şahsa karşı "İşte senin gibi böyle tükürüyorum ezik" ifadelerini kullandı. Saldırgan tavırlarıyla dikkat çeken Arıcı, daha sonra olay yerinden ayrıldı.
BANA KÜFÜR ETTİ
Arıcı'nın skandal hareketlerine maruz kalan sürücü ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Ben uyarmak amacıyla kornaya bastım. Kornaya bastıktan sonra kendisi el hareketleri yaparak bana küfür etti. Kaçmak istediğim zaman ise önüme arabayı kırdı" ifadelerini kullandı.
Irmak Arıcı'nın tartıştığı sürücüye küfür ederek tükürmesi tepki topladı.