Hayat Irmak Arıcı trafik tartışmasında rezil oldu İşte böyle tükürüyorum sana ezik
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Irmak Arıcı trafik tartışmasında rezil oldu: İşte böyle tükürüyorum sana ezik!

Irmak Arıcı trafikte tartıştığı bir şahsın yüzüne tükürerek hakaretler yağdırdı. Cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen olay sonrası yüzüne tükürülen sürücü, Irmak Arıcı’dan şikayetçi oldu. Arıcı'nın saldırgan hareketleri tepki topladı.

Haber Merkezi Diğer
Irmak Arıcı trafik tartışmasında rezil oldu: İşte böyle tükürüyorum sana ezik!
​Irmak Arıcı trafik tartışmasında rezil oldu.

Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

"Korona salgını varken birine tükürmek suç" diyen adamın kolunu sıkan genç şarkıcının o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Arıcı tartıştığı şahsa karşı "İşte senin gibi böyle tükürüyorum ezik" ifadelerini kullandı. Saldırgan tavırlarıyla dikkat çeken Arıcı, daha sonra olay yerinden ayrıldı.

BANA KÜFÜR ETTİ

Arıcı'nın skandal hareketlerine maruz kalan sürücü ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Ben uyarmak amacıyla kornaya bastım. Kornaya bastıktan sonra kendisi el hareketleri yaparak bana küfür etti. Kaçmak istediğim zaman ise önüme arabayı kırdı" ifadelerini kullandı.

Irmak Arıcı'nın tartıştığı sürücüye küfür ederek tükürmesi tepki topladı.

Şarkıcı olduğu belirtilen Irmak Arıcı koronavirüs salgını döneminde tartıştığı kişiye tükürdü
OYNAT 00:47
Şarkıcı olduğu belirtilen Irmak Arıcı koronavirüs salgını döneminde tartıştığı kişiye tükürdü
Şarkıcı olduğu belirtilen Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı kişiye hakaretler yağdırarak tükürdü.

Koronavirüs salgını tehdidinin yoğun olduğu şu dönemde tartıştığı kişiye tüküren Arıcı'ya sosyal medyada tepkilerin çığ gibi büyüdü.
O anlar kameraya anbean yansıdı.


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