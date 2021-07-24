Şarkıcı Yusuf Güney istediği yere götürmeyen taksiciyle tartıştı: Tehdit ediyor beni!

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, İstanbul'da taksi beklerken yaşadığı sıkıntıyı takipçileriyle paylaştı. Karşıya geçmek için taksi bekleyen ünlü şarkıcı şoförler tarafından reddedilince sinirlendi.
Bir taksi durdurup binen Güney, bu kez de karşıya geçmek istemeyen şoförle tartıştı.
O anları saniye saniye kayda alan Güney, "1,5 saattir taksi bekliyorum. İner misin diye arabadan tehdit ediyor beni"ifadeleriyle tepki gösterdi.
"METROBÜSE BİN"
Taksicinin, "5 saatte geri mi döneceğim. Burada metrobüs var, biniyorsun metrobüse devam ediyorsun" sözleri de dinleyenleri şaşırttı.
Güney, şoförün bu çıkışına "Adam seçiyorsunuz. Terbiyesizlik yapma. Artistlik yapma"cevabını verdi.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Taksici ile ağız dalaşına giren Güney’in o anları sosyal medyada hızla yayıldı. Çok sayıda kullanıcı Güney’e hak verdi.
- Öte yandan şoförün maskesini doğru şekilde takmaması ve elinde sigara olması dikkatlerden kaçmadı.