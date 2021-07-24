Hayat Şarkıcı Yusuf Güney istediği yere götürmeyen taksiciyle tartıştı Tehdit ediyor beni
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Şarkıcı Yusuf Güney istediği yere götürmeyen taksiciyle tartıştı: Tehdit ediyor beni!

Şarkıcı Yusuf Güney İstanbul'da karşı yakaya geçmek istemeyen taksiciyle tartışma yaşadı. Duruma tepki gösteren Güney, "Abimiz karşıya geçmek istemiyormuş, neymiş trafik varmış” dedi. Ünlü şarkıcı, taksi şoförüyle yaşadığı gerginliği sosyal medya hesabından paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şarkıcı Yusuf Güney istediği yere götürmeyen taksiciyle tartıştı: Tehdit ediyor beni!
Ünlü şarkıcı o anları saniye saniye kaydetti.

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, İstanbul'da taksi beklerken yaşadığı sıkıntıyı takipçileriyle paylaştı. Karşıya geçmek için taksi bekleyen ünlü şarkıcı şoförler tarafından reddedilince sinirlendi.

Bir taksi durdurup binen Güney, bu kez de karşıya geçmek istemeyen şoförle tartıştı.

O anları saniye saniye kayda alan Güney, "1,5 saattir taksi bekliyorum. İner misin diye arabadan tehdit ediyor beni"ifadeleriyle tepki gösterdi.

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"METROBÜSE BİN"

Taksicinin, "5 saatte geri mi döneceğim. Burada metrobüs var, biniyorsun metrobüse devam ediyorsun" sözleri de dinleyenleri şaşırttı.

Güney, şoförün bu çıkışına "Adam seçiyorsunuz. Terbiyesizlik yapma. Artistlik yapma"cevabını verdi.

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SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Taksici ile ağız dalaşına giren Güney’in o anları sosyal medyada hızla yayıldı. Çok sayıda kullanıcı Güney’e hak verdi.

  • Öte yandan şoförün maskesini doğru şekilde takmaması ve elinde sigara olması dikkatlerden kaçmadı.

Yusuf Güney
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Kadıköy'de maskesini usulüne uygun takmayan bir kadının gözaltına alınması olayına ilişkin, görevden uzaklaştırılan polis memurlarına şarkıcı Yusuf Güney'den destek mesajı geldi. Güney, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Ülkemin kolluk kuvvetlerine, şanlı Türk polisine hakaret eden, tekme atan ve ağzına geleni sayıp günün sonunda da 'Ben kadınım, bana dokunamazsın. Sen kimsin?' diye hitap eden üslup yoksunlarını şiddetle kınıyorum. Polisimizin de sonuna kadar yanındayım' ifadelerini kullandı.


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