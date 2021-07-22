Hayat Alişanın kardeş acısı
AKTÜEL

Alişan’ın kardeş acısı

Sanatçı Alişan’ın 4 haftadır yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören ve bir süre önce entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş, hayatını kaybetti. 38 yaşındaki Tektaş’ın cenaze törenine çok sayıda ünlü isim katıldı. Ağabeyi Alişan güçlükle ayakta durabildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçı Alişan’a telefonda taziyelerini iletti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Alişan’ın kardeş acısı: Kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüsten hayatını kaybetti
Alişan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kardeşinin cenazesinde gözyaşı döktü.

Ünlü sanatçı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş, 20 gündür koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 38 yaşındaki Tektaş, Teşvikiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kovid-19 teşhisi nedeniyle 20 gün önce Sarıyer Maslak’ta bulunan özel bir hastanede tedavi alınan Tektaş’ın durumu, dün gece saatlerinde ağırlaştı. Hastanede kendisine yapılan bütün müdahalelere rağmen Tektaş hayatını kaybetti.

Alişan - Selçuk Tektaş
Alişan - Selçuk Tektaş

LÜTFEN AŞI OLUN

Acılı ailesi ve sevenleri hastane önüne gelerek göz yaşlarına boğuldu. Tektaş için dün cenaze töreni düzenlendi. Selçuk Tektaş’ın Fenerbahçe bayrağına sarılı naaşı sevenleri tarafından omuzlarda taşındı. Tektaş, öğle vakti Teşvikiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’na defnedildi. Cenazeye katılan şarkıcı Bülent Şerttaş, “Nur içinde yatsın. Buradaki herkes böyle güzel insan tanımadık diyorlar. Allah aşkına aşı olun. Şu dertten kurtulalım, bakın gencecik insanlar gidiyor, lütfen aşı olun” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da sanatçı Alişan ile telefonda görüşerek, kardeşi Selçuk Tektaş’ın vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

Ünlü sanatçı Alişan'ın acı günü: Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla görüşerek taziyelerini iletti
GÜNDEM
Ünlü sanatçı Alişan'ın acı günü: Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla görüşerek taziyelerini iletti

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlandı
HAYAT
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlandı
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