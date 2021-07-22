Alişan’ın kardeş acısı

Ünlü sanatçı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş, 20 gündür koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 38 yaşındaki Tektaş, Teşvikiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kovid-19 teşhisi nedeniyle 20 gün önce Sarıyer Maslak’ta bulunan özel bir hastanede tedavi alınan Tektaş’ın durumu, dün gece saatlerinde ağırlaştı. Hastanede kendisine yapılan bütün müdahalelere rağmen Tektaş hayatını kaybetti.
LÜTFEN AŞI OLUN
Acılı ailesi ve sevenleri hastane önüne gelerek göz yaşlarına boğuldu. Tektaş için dün cenaze töreni düzenlendi. Selçuk Tektaş’ın Fenerbahçe bayrağına sarılı naaşı sevenleri tarafından omuzlarda taşındı. Tektaş, öğle vakti Teşvikiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’na defnedildi. Cenazeye katılan şarkıcı Bülent Şerttaş, “Nur içinde yatsın. Buradaki herkes böyle güzel insan tanımadık diyorlar. Allah aşkına aşı olun. Şu dertten kurtulalım, bakın gencecik insanlar gidiyor, lütfen aşı olun” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da sanatçı Alişan ile telefonda görüşerek, kardeşi Selçuk Tektaş’ın vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.