Ünlü sanatçı Alişan'ın acı günü: Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla görüşerek taziyelerini iletti

Ünlü sanatçı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş, 20 gündür koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Sarıyer Maslak’ta bulunan özel bir hastanede tedavi alınan Tektaş’ın durumu gece saatlerinde ağırlaştı.
Hastanede kendisine yapılan bütün müdahalelere rağmen Tektaş hayatını kaybetti.
Vefat haberini sanatçı ve şovmen Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından duyurdu.
ERDOĞAN'DAN ALİŞAN'A TAZİYE TELEFONU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Alişan ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Selçuk Tektaş’a Allah’tan rahmet, ailesine ve dostlarına baş sağlığı temennisinde bulundu.
SELÇUK TEKTAŞ KİMDİR?
2009 yılında Merve Tektaş ile evlenen Selçuk Tektaş'ın bu evlilikten iki kızı bulunuyor. Selçuk Tektaş aynı zamanda Alişan'ın menajerliğini de yapıyor.