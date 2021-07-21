Ünlü sanatçı Alişan'ın acı günü: Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla görüşerek taziyelerini iletti Koronavirüse yakalanan ve tedavi gördüğü özel bir hastanede yoğun bakımda entübe edilen sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti. Üzücü haberin ardından çok sayıda ünlü isim hastaneye akın ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sanatçı Alişan ile telefonda görüşerek kardeşi Selçuk Tektaş’ın vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

Haber Merkezi 21 Temmuz 2021, 12:09 Son Güncelleme: 21 Temmuz 2021, 12:24 İHA