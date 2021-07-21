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POLİTİKA

Ünlü sanatçı Alişan'ın acı günü: Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla görüşerek taziyelerini iletti

Koronavirüse yakalanan ve tedavi gördüğü özel bir hastanede yoğun bakımda entübe edilen sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti. Üzücü haberin ardından çok sayıda ünlü isim hastaneye akın ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sanatçı Alişan ile telefonda görüşerek kardeşi Selçuk Tektaş’ın vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

Haber Merkezi İHA
Alişanın kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Alişan’a taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sanatçı Alişan’a taziye telefonu

Ünlü sanatçı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş, 20 gündür koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sarıyer Maslak’ta bulunan özel bir hastanede tedavi alınan Tektaş’ın durumu gece saatlerinde ağırlaştı.

Ailesi ve sevenleri hastane önüne gelerek göz yaşlarına boğuldu.
Ailesi ve sevenleri hastane önüne gelerek göz yaşlarına boğuldu.
Hastanede kendisine yapılan bütün müdahalelere rağmen Tektaş hayatını kaybetti.

Vefat haberini sanatçı ve şovmen Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından duyurdu.

Birçok ünlü isim de vefat haberini alır almaz hastaneye geldi.
Birçok ünlü isim de vefat haberini alır almaz hastaneye geldi.

ERDOĞAN'DAN ALİŞAN'A TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Alişan ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Selçuk Tektaş’a Allah’tan rahmet, ailesine ve dostlarına baş sağlığı temennisinde bulundu.

Alişan - Kardeşi Selçuk Tektaş
Alişan - Kardeşi Selçuk Tektaş

SELÇUK TEKTAŞ KİMDİR?

2009 yılında Merve Tektaş ile evlenen Selçuk Tektaş'ın bu evlilikten iki kızı bulunuyor. Selçuk Tektaş aynı zamanda Alişan'ın menajerliğini de yapıyor.

Birçok ünlü isim de vefat haberini alır almaz hastaneye geldi.
Birçok ünlü isim de vefat haberini alır almaz hastaneye geldi.

Şarkıcı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti
HAYAT
Şarkıcı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti

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