Hayat Alişanın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlandı
AKTÜEL

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlandı

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve menajeri Selçuk Tektaş'ın Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Selçuk Tektaş'ın ailesi, sevenleri ve yakınlarının yanı sıra sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Haber Merkezi DHA
Alişanın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlandı
Cenaze törenine Selçuk Tektaş'ın ailesi, sevenleri ve sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Koronavirüs nedeniyle vefat eden şarkıcı Alişan'ın kardeşi 38 yaşındaki Selçuk Tektaş için Teşvikiye Camii'ne cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Selçuk Tektaş'ın ailesi, sevenleri ve yakınlarının yanı sıra Çağla Şikel, Bülent Serttaş, Burhan Çaçan gibi sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

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Alişan, kardeşinin naaşının yanından ayrılmadı. Tektaş'ın naaşının üzerine Fenerbahçe Bayrağı konuldu. Alişan ve yakınları taziyeleri kabul etti. Zaman zaman ayakta durmakta zorlanan yakınları, gözyaşlarını tutamadı. Camiye gelenlerden helallik istendikten sonra cenaze namazı kılındı, Selçuk Tektaş'ın naaşı sevenleri tarafından omuzlarda taşındı. Selçuk Tektaş'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

Şarkıcı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti
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Şarkıcı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti

"ALLAH AŞKINA AŞI OLUN"

Cenazeye katılan şarkıcı Bülent Şerttaş, "Alişan'ı anlayabiliyorum. Anneyi babayı tabii şuan anlayamıyorum evlat. Allah kimseye yaşatmasın. Nur içinde yatsın. Buradaki herkes böyle bir insan tanımadık. Böyle güzel insan tanımadık diyorlar. Allah aşkına aşı olun. Şu dertten kurtulalım, bakın gencecik insanlar gidiyor, lütfen aşı olun" dedi.

"ÖLÜM HEPİMİZ İÇİN AMA GENÇ OLMASI HEPİMİZİ ÇOK ÜZDÜ"

Şarkıcı Burhan Çaçan da, "Allah anasına babasına sabır versin. Alişan kardeşime sabır versin. Ölüm hepimiz için ama genç olması gerçekten hepimizi çok üzdü. Ben de kovid geçirdim. Kimisi hafif geçiriyor, kimisinin akciğerine iniyor. Kardeşimin de öyle olmuş akciğerlere inmiş, dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu.

Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
FOTOĞRAF 13
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Korona virüs sebebiyle yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi gören Selçuk Tektaş dün gece saatlerinde hayatını kaybetmişti.
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Tektaş için bugün Teşvikiye Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Çağla Şıkel, Melek Baykal, Bülent Serttaş gibi bir çok ünlü isim ve sevenleri katıldı.
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Tabutun üzerine Fenerbahçe bayrağı attılar. Selçuk Tektaş’ın eşi Merve Tektaş eşinin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.
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Annesi Suzan Tektaş ve Alişan’ın ise ayakta zor durduğu görüldü. Kızları ve eşinin Tektaş’a vedaları ise yürekleri dağladı. Cenaze kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Feriköy mezarlığına götürüldü.
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Kardeşini kaybetmenin acısıyla ayakta durmakta zorlanan Alişan, cenaze töreninde kardeşinin tabutuna uzun süre bakarak gözyaşlarına boğuldu.
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Kardeşini kaybetmenin acısıyla ayakta durmakta zorlanan Alişan, cenaze töreninde kardeşinin tabutuna uzun süre bakarak gözyaşlarına boğuldu.
Title
Kardeşini kaybetmenin acısıyla ayakta durmakta zorlanan Alişan, cenaze töreninde kardeşinin tabutuna uzun süre bakarak gözyaşlarına boğuldu.
Title
Kardeşini kaybetmenin acısıyla ayakta durmakta zorlanan Alişan, cenaze töreninde kardeşinin tabutuna uzun süre bakarak gözyaşlarına boğuldu.
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Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Kardeşini kaybetmenin acısıyla ayakta durmakta zorlanan Alişan, cenaze töreninde kardeşinin tabutuna uzun süre bakarak gözyaşlarına boğuldu.
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