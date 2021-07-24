Selçuk Bayraktar'dan Rizeli astronot paylaşımı sosyal medyada gündem oldu: Teyzecuum bu işler yatarak olmayi
Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, dünya çapında üne kavuşan 'Rizeli Astronot'u sosyal medya hesabından paylaştı. Bayraktar'ın "Teyzecuum uyandır oni... Bu işler yatarak olmayi. Daha yapacak çok işimuz var" ifadeleriyle yaptığı videolu paylaşım sosyal medyada ilgi gördü, kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Rize'de, kıl çorap, lastik ayakkabı ve arıcı kıyafeti giyip, motosiklet kaskı takarak kendisini astronota benzeten gencin ünü, kısa sürede ülke sınırlarını aştı. Hal ve hareketleri her daim gülümseten o gencin yaşlı babaannesi de şimdiden fenomenler arasına girdi.
"TEYZECUUM UYANDIR ONİ”
Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'de çok konuşulan Rizeli astronotun babaannesiyle telefonda görüştü.
Sosyal medya hesabından videoyu alıntılayan Bayraktar, paylaşımına "Teyzecuum uyandır oni... Bu işler yatarak olmayi. Daha yapacak çok işimuz var." diye yazdı.
“LAHANA GÖNDEREYİM Mİ EVLADIM?”
Videoda uyuyan astronot torununun üzerini kapattığı görülen babaannenin sonrasında Bayraktar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, bu esnada da "Alo Selçuk. Bu uşak kaldı buralarda. İyiyim iyim sağ ol. Lahana göndereyim mi evladım? İşin rast gelsin evladım.” dediği duyuldu.
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Bayraktar’ın bu paylaşımı hem merak uyandırdı hem de gülümsetti. Ayrıca videoya beğeni yağdı.
Teyzecuum uyandır oni... Bu işler yatarak olmayi..🙂