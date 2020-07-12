Işık saçan hayallerimiz

İki üniversite okuyan ve İzmir’de bir kafe işleten inşaat mühendisi, koleksiyoner Hakan Zeybek, çok kısa sürede aydınlatma tasarımlarıyla fark yaratmaya başladı. Biriktirdiği fotoğraf makineleri evde fazla yer kaplayınca annesinin “bu kadar makineyi ne yapaksın Hakan?” diye kızması üzerine bunlardan abajur yapmaya karar veren tasarımcı Zeybek, kendisine çok güveniyor ve iddiasını şöyle dile getiriyor “Ne isterseniz onun lambasını yapabilirim.Siz sadece hayal edin ben yaparım”

Abajur tasarlamaya nasıl başladınız?

Üniversitedeyken fotoğraf makinelerine ilgi duyunca fotoğraf makinesi koleksiyonuna başladım. Yerel pazarlardan, antikacılardan mezatlardan alabildiğim kadar fotoğraf makinesi topladım. Zamanla bozuk ya da hurda haldeki makineleri söküp tamir etmeye başlamıştım. Bir gün annem odama gelip “Bu kadar fotoğraf makinesini ne yapacaksın?” diye sordu. Ben de lamba yaparım dedim ve ilk olarak fotoğraf makinesinden lamba yapmıştım. Biraz ani olmuştu ama babam elektrik teknisyeni olduğu için küçüklüğümden beri bu tarz işlere meraklıydım ve el aletlerine yatkınlığım da vardı. Tasarımlarda elektrikle ilgili konularda babamla birlikte çok fazla fikir alışverişi yaptık.

İnstagram’da “hakanzeybekdizayn” hesabından ve “Hakan Zeybek” YouTube kanalında yaptığı lambalarla dikkat çeken Hakan Zeybek’in tasarımları büyük ilgi görüyor. Zeybek “Siz hayal edin ben yaparım” diyor.

STERESKOPTAN LAMBA İSTEDİLER

Çok farklı objeleri aydınlatma ürününe çeviriyorsunuz. Sizi en çok hangi ürün zorladı?

Elimden geldiğince farklı objeler kullanmaya çalışıyorum. İşe başlamadan, lambayı önce kafamda şekillendirip gerekli olan malzemeleri toparladıktan sonra yapmaya başlıyorum. Aslında lamba yaparken çok fazla zorlanmıyorum aksine keyif alıyorum. Ama bazen aksilikler yaşayabiliyorum. Beni en çok zorlayan ürün doktor bir arkadaşımın “stetoskoptan lamba yapabilir misin?” demesiyle başlayıp “yaptım” dememle sonlanan stetoskoptan lamba oldu. İncecik boruların içinden elektrik kablosu geçirip ayakta duracak şekilde tasarlamak gerçekten beni çok zorlamıştı.

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Ayrıca size siparişlerde geliyor. Bir obje talep geliyor ve bunu abajura çeviriyorsunuz. Beğenilmeme riski de var çünkü örneği yok. En ilginç ürün isteği neydi?

Beğenilmeme riski kendi tasarladığım ürünlerde de var. Bu yüzden lamba gerçekte nasıl görünüyorsa ekranda da o şekilde görünmesi için fotoğraflara ve videolara çok özen gösteriyorum. Ama özel sipariş olunca tabi ki daha riskli ve haliyle heyecanlı oluyor. En ilginç ürün isteği ise “BATMAN” hayranı bir müşterimden gelmişti. Kendisi “Bat Light” şeklinde bir masa lambası istedi. Daha önceden yapmadığım ve konuya da pek hakim olmadığım bir üründü bu yüzden “Nasıl yapılır?” konusunda birlikte fikir alışverişi yaptık. “Bat Light”, çizgi roman kahramanı Batman’ı çağırmak için Gotham Polis Departmanın kullandığı gökyüzünde batmanın logosunu çıkartan bir projektörmüş fakat biz evin içinde çok fazla enerji tüketmemek için projektör yerine LED aydınlatma yapmaya karar verdik. Yapım aşamasında da sürekli fotoğraflar ve videolar gönderdim. Zaten elimden geldiğince yaptığım tasarımları kayıt altına alıp YouTube kanalımda da paylaşıyordum. En sonunda müşterimin çok beğendiği ve bana ışıkların efendisi dediği bir tasarım ortaya çıktı.

Aynı zamanda YouTube kanalınız var orada nasıl yapıldığını anlatıyorsunuz uzun vadede kendi işinizi baltalamak olur mu?

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YouTube işine abimin tavsiyesi üzerine başladım. Bu işi hobi olarak yaptığım ve keyif aldığım için hiç bu açıdan düşünmemiştim. Biz de yapalım diyenler oluyordu aslında ama tasarımlarım göründüğü kadar basit değil hem el işçiliği hem de lambalara uygun parçaları bulmak da herkes için kolay olmuyor ama bir keresinde çevirmeli telefondan yaptığım lamba için detaylı bir video paylaşmıştım. Daha sonra bir abonemden videonuzu izledik biz de evimizdeki çevirmeli telefondan lamba yaptık diye geri bildirim aldım. O an “Hiç işimi baltaladım mı?” acaba diye düşünmedim aksine birilerinin “Nasıl Yapılır” başlığı altında çektiğim videoları izlemesi ve bunları uygulayarak bana geri dönüş yapmaları çok hoşuma gitmişti.

En çok vantilatör beğenildi

Çevirmeli telefon popüler modeller gibi bir de vantilatör çok ilgi gören modeller galiba çıkış noktalarını öğrenmek isterim.

Çevirmeli telefonlar hemen hemen her evde bulunan aile yadigarı ürünlerdir ve vintage dekorasyonunun vazgeçilmezidir. Bu tarz ürünleri kıyıda köşede işlevini kaybetmiş bir şekilde sergilemek yerine modern bir tasarıma dönüştürme fikri genel olarak insanların hoşuna gidiyor. Benim paylaştığım telefondan lambayı görüp “Bu telefondan bizde de var bundan da lamba yapar mısınız?” diyenler oldu, bana evlerindeki telefonu gönderdiler ben de lamba yapıp geri gönderdim. Vantilatörden yaptığım lambada ise vantilatör çok eskiydi ve çalışmıyordu. Bu tarz objeleri restore etmeyi de çok seviyorum. Vantilatör gerçekten çok eski ve nadir olduğu için orijinalliğine kıyıp tasarım ürününe çevirmek radikal bir karardı. Ama ben o şekilde kalmasını istemedim ve ampulleri pervane şeklinde yerleştirip lambaya dönüştürdüm şimdi en çok beğenilen tasarımlarım arasında.

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Ürünlerinizin satışını nasıl yapıyorsunuz sadece İnstagram’dan mı, hobi olarak yaptığınız bu uğraş aslında çok özel bir teknik, geniş kitlelere ulaştırma eğilimden uzak gibisiniz…

Yaptığım ürünlerin fotoğraf ve videolarını “hakanzeybekdizayn” instagram hesabımdan paylaşıyorum. Daha farklı tasarımlar yapmak için elbette bazılarını satmam gerekiyor. Tasarımlarımı beğenip isteyenlere satışını yapabiliyorum. Ayrıca İzmir Bornova’daki cafemizde de ürünleri sergiliyorum. İzmir’deki müşterilerim kahvelerini içip buradan da ürün alabiliyorlar. Geniş kitlelere ulaşmak için düzenli olarak yeni tasarımlar yapıyorum bahsettiğim gibi aynı zamanda “Hakan Zeybek” YouTube kanalımdan da tasarımlarımın videolarını paylaşıyorum. İyi olan bir tasarım yerini bulur diye düşünüyorum.

“Bütçeye Göre Tasarım”

Aslında ortalama bir ücret söz konusu değil çünkü kullandığım objeler çok farklı ve bazıları benzerini bulması güç antika ürünler. Bu sebeple fiyatları çok değişken oluyor ve tabi ki emek, zaman ve çalışma mekanizmasına göre lambanın fiyatı da değişiyor. O yüzden bir genelleme yapamıyorum ama talep olduğunda bütçeye göre de tasarım yapabiliyorum.

Kullandığınız materyalleri nereden buluyorsunuz? Mesela yapılan bir ürünün 2.sinide isteyen biri olduğunda bulmak zor oluyordur değil mi? Hatta imkansız!

Kullandığım malzemelerin büyük bir kısmını İnstagram’daki bazı antika sayfalarından buluyorum. Ütopya Antik sayfasının sahibi çok yakın arkadaşım olduğu için ve gerçekten çok ilginç ürünler tedarik ettiği için bu konuda fazla zorlanmıyorum. Hatta bazı tasarımlarımın fikir sahibi olduğunu söyleyebilirim. Yapılan bir ürünün aynısını yapmam bazen imkansız olsa da benzerlerini yapabiliyorum.

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