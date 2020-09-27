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İsimler Sözlüğü edebiyat hazinemiz

Ahmet Yesevi Üniversitesi tarafından hazırlanan “Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü” internet sitesinde bir araya getirildi. Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’ndeki tanıtım toplantısına katılan Prof. Dr. İbrahim Kalın, ‘Muazzam bir hazineyle karşı karşıyayız’ diyerek “Türkçe’nin korunması, bir edebiyat, bilim, diplomasi, kültür dili olarak yaşatılması için ortak çaba içerisinde olmalıyız” dedi.

İlker Nuri Öztürk Yeni Şafak
Prof. Dr. İbrahim Kalın, sözlüğün matbu halde de yayınlanacağını söyledi.
Prof. Dr. İbrahim Kalın, sözlüğün matbu halde de yayınlanacağını söyledi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin hazırladığı “Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü” internet sitesinin tanıtım toplantısı Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’nde düzenlendi. Prof. Dr. Mustafa İsen moderatörlüğündeki etkinliğe Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın ve Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek katıldı. Muazzam bir hazineyle karşı karşıya olduğumuzu belirten Kalın, “Türk dili ve edebiyatı, geniş bir coğrafya içinde şekillenmiş evrensel medeniyeti ifade ediyor. Pir Sultan, Nesimi, Kaygusuz Abdal, Yunus Emre’nin söylediği sözün, anlattığı hikayenin arkasında büyük bir kültürel derinlik, estetik anlayış, varlık tasavvurunun, kozmolojinin olduğunu hiçbir zaman akıldan çıkarmamak gerekiyor. Kelimeleri çözerken arkasında böyle bir bağlamın olduğunu akılda tutmak gerekiyor. Türk dilinin yazarlarını, şairlerini incelerken aslında biz aynı zamanda felsefeyi, şehir tarihini, sosyolojiyi, psikolojiyi, antropolojiyi de eş zamanlı olarak çalışıyoruz” dedi. 26 Eylül Türk Dili Bayramı vesilesiyle de Türkçe’nin korunması, bir edebiyat, bilim, diplomasi, kültür dili olarak yaşatılması ve daha da güçlendirilmesi için hepimizin ortak çaba içerisinde olması gerektiğini vurguladı.

ESERLER SÖZLÜĞÜ DE HAZIRLANACAK

Prof. Dr. Mustafa İsen de projeyi tamamlayıcı olarak Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü’nün de hazırlanacağını ve ek olarak birçok edebiyatçının farklı dillere çevrileceğini sözlerine ekledi. Prof. Dr. Muhittin Şimşek sözlüğün akademik katkısını şu sözlerle anlattı: “Bu çalışma edebiyat alanında çalışan genç arkadaşlara ciddi anlamda zaman kazandıracaktır. Sadece birkaç madde değil, birçok da kaynağı işaret ediyor. Farklı kurumların web sitelerinde de yönlendirme linki olsun, herkes bu çalışmaya ücretsiz şekilde ulaşsın istiyoruz. İlim herkesindir.”

27 ciltlik ansiklopedi

  • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Projesi (TEİS), Anadolu’da Selçuklular’la başlayıp Osmanlılar’la devam eden ve günümüze ulaşan edebi birikimi toplumla buluşturmayı amaçlıyor. Türk edebiyatının 13. yüzyıldan 21. yüzyıla kadar eser veren şair ve yazarlarını kapsayan projenin veri tabanı, toplam 5 yıl süren çalışma sonucu tamamlandı. Bu veri tabanı basılı bir eser olarak düşünüldüğünde her biri 500 sayfadan oluşan 27 ciltlik bir ansiklopediye tekabül ediyor. Çalışma sonucunda toplam 15 bine yakın madde ve 62 bin eserden oluşan yaklaşık 5 milyon kelimelik bir veri tabanı ortaya çıkan projenin web sitesi, son altı ayda dünyanın 65 farklı ülkesinden yaklaşık 3 milyon ziyaret aldı.

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