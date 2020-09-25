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Hayat Usta yazar Mustafa Kutlunun 4 eseri artık Arapça
KÜLTÜR SANAT

Mustafa Kutlu'nun 4 eseri Arapça'ya çevrildi

Usta yazar Mustafa Kutlu'nun 4 eseri artık Arapça

İnsan derinliğini araştırarak, taşradan şehre bakan bir bakış açısıyla hikayeler kaleme alan çağdaş Türk edebiyatının önemli kalemlerinden Mustafa Kutlu'nun 4 eseri Arapça'ya çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Ödülü başta olmak üzere pek çok ödüle değer görülen usta yazarın, "Kapıları Açmak", "Ya Tahammül Ya Sefer", "Yoksulluk İçimizde" ve "Uzun Hikaye" kitapları Arapça'ya çevrilen eserleri.

Haber Merkezi AA
Mustafa Kutlu'nun Arapça'ya çevrilen eserlerinden biri.
Mustafa Kutlu'nun Arapça'ya çevrilen eserlerinden biri.

Akdem Telif Hakları ve Tercüme Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Kültür- Sanat Ödülü başta olmak üzere pek çok ödüle değer görülen usta yazarın, "Kapıları Açmak", "Ya Tahammül Ya Sefer", "Yoksulluk İçimizde" ve "Uzun Hikaye" isimli 4 eseri Arapça'ya çevrildi.

Sinemaya da uyarlanmıştı

Bir Anadolu hikayecisi olan Mustafa Kutlu'nun aynı zamanda "Kapıları Açmak" isimli eseri 2005 yılında dizi olarak, "Uzun Hikaye" isimli eseri ise 2012 yılında sinemaya uyarlanmıştı.

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"Uzun Hikaye" ayrıca Katar Hamed b. Halife Üniversitesi Yayınları tarafından, diğer üç eseri ise Mısır'da Mektebet el-Mısri lil-Matbuat tarafından yayımlandı.

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Türk edebiyatının yaşayan hazinelerinden Mustafa Kutlu, 'Kalbin Sesi ile Toprağa Dönüş' kitabını nasıl yazdığını anlattı. Hayat Vakfı'nın canlı yayın konuğu olan Kutlu, “Kitabı Amentü'ye inananlar için yazdım” diyerek “İman tazelemeyi hafife almamak lazım” dedi.

Kapıları Açmak

Yarım asırı aşkın edebiyat dünyasının içinde yer alan Mustafa Kutlu'nun "Kapıları Açmak" kitabı, büyük şehrin batağından kaçıp baba ocağına, evine sığınan ve orada kendisine yeni bir hayat kurmak isteyen Zehra'nın yaşadıklarına odaklanıyor.

Ya Tahammül Ya Sefer

Kutlu'nun "Ya Tahammül Ya Sefer" kitabı da aynı yolda yürüyen dava arkadaşlarının, nasıl bir araya geldiklerini, sonra nasıl dağıldıklarını, şahsiyetlerinden ve bulunmaları gereken yerlerden nasıl uzaklara sürüklendiklerini anlatıyor.

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Yoksulluk İçimizde ve Uzun Hikaye

"Yoksulluk İçimizde" eserinde de usta yazar hayatın hakikatine işaret ederken, "Uzun Hikaye" kitabında Anadolu'nun şehir ve kasabalarında haksızlığa tahammül edemeyip adalet arayan ve bu yolda sıkıntılar yaşayan bir kahramanın aşkı ve direnişini okurların beğenisine sunuyor.

  • Konuya ilişkin açıklamada görüşlerine yer verilen Mustafa Kutlu, "Kitaplarımın bir kısmı Batı dillerine çevrildi. Ancak tercüme edilerek Arap coğrafyasına ilk kez ulaştırılmış oluyor. Bu yayın faaliyetini gerçekleştiren Akdem Telif Hakları ve Tercüme Ajansı'na ve Dr. Muhammed Ağırakça'ya teşekkürlerimi iletiyorum. Ümit ederim, bu yayın çabası Türk Edebiyatının önemli simalarını, eserlerini aynı anlayışla Arap coğrafyasına ulaştırılmasını sağlayarak büyük bir misyon üstlenmiş olur." ifadelerini kullandı.

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