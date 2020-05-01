Yazdıklarım samimiyetten: Birçok kitabımdan sinema filmi çıkabilir

Yazar Mustafa Kutlu, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Mektebi’nin iş birliğinde düzenlenen “Anadolu Mektebi Öğrencilerinden Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli ve Milli Sesi Mustafa Kutlu” paneline konuk oldu. Program Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün YouTube hesabı üzerinden gerçekleştirildi. Canlı yayına evinden katılan Kutlu, “Aletlerle aram hiç iyi değildir. Fevkalade bocalamış olabilirim ama hakkımda konuşan genç arkadaşları dinledikçe ‘Meğer havaya rüzgara saldığımız ses birtakım yerlere ulaşmış ne kadar güzel çiçekler açmış’ diye, ‘Kendi kendime burada bu kadar tedirgin olmanın lüzumu yok’ dedim” dedi.

Program,YouTube üzerinden izlenebilir.

NURETTİN TOPÇU MAKALELERİ OKUDUM

Edebiyatla uğraşacağını hiç tahmin etmediğini fakat amcasının oğlunun vesilesiyle birtakım mecmuaları okuduğunu dile getiren Kutlu, “İnsanın nerelere gideceği, hayatının nasıl neticeleneceği bir meçhul husustur. Beni okuduğum mecmualar içinde en çok etkileyen rahmetli Nurettin Topçu hocamızın makaleleri olmuştu. Hareket Mecmuası’nı Hareket’i çıkaranlarla tanışmadan evvel kendime çok yakın bulmuştum” diye konuştu. Kutlu, liseden sonra bir arkadaşıyla güzel sanatlar akademisinde okumak için sınava girmeye niyetlenerek İstanbul’a geldiğini ancak orada gördüğü durumdan memnun kalmadığı için imtihana girmekten vazgeçtiğini anlattı.

BİRÇOK KİTABIMDAN SİNEMA FİLMİ ÇIKABİLİR

Uzun Hikaye

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Ya Tahammül Ya Sefer

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Mavi Kuş

Daha sonra edebiyat fakültesine girdiğini söyleyen Kutlu, şöyle devam etti: “Benim resme olan tutkum içimde kalmış bir düğümdür. Hareket Mecmuası’yla tanıştıktan sonra da zaten doğrudan doğruya yazılar yazmaktan ziyade mecmuaya desenler yaparak başladım. Resimle varamayacağımı anladığım bir noktadan sonra artık kendi hissiyatımı yazıya dökmek durumunda kaldım. İçimdeki resim tutkusu, görme, fotoğraf ve daha sonra sinemaya olan ilgiye dönüştü. Kitaplarımda da olaylar hemen hemen bir film şeridi gibi akar. Birçok kitabımdan sinema filmi çıkabilir. Birini Osman Sınav çekti, Uzun Hikaye’yi. Resim, renk unsurları, görüntü ve fotoğraf unsurları benim resimle olan ünsiyetimin yazılarıma aksetmesinden ibarettir.”

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SAMİMİYETSİZLİK BİZİ BERBAT ETMEKTE

Ahlak ve samimiyete çok önem verdiğini belirten Mustafa Kutlu, “Samimiyeti hayatın merkezinde görüyorum. Samimiyeti olmayan bir insanla ünsiyet kurmak çok zordur. Benim herhalde yazdıklarımda etkili olan bir taraf varsa bu samimiyetten ileri geliyordur” dedi. Kutlu, bir metnin fonksiyonel olması için üç husus bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Birincisi etkili olacak. Yani okuduğunuz zaman ya ağlayacaksınız ya güleceksiniz ya da sinirleneceksiniz, sizi yerinizden hoplatacak. İkincisi inandırıcı olacak. İnandırıcı olmayan bir metni okumak kadar abes bir şey olamaz. Üçüncüsü de tabii en önemlisi samimi olacak. Numara yapmayacaksınız. Numara yapmak çağımızın alametifarikasıdır. Hemen bütün alanlarda ‘-mış gibi’ yapıyor insanlar. Bu samimiyetsizlik bizi berbat etmede en başta gelen hususlardan birisidir. Bu üç hususu hatırlatırım. Kendi yazdıklarımda da herhalde samimi olmayı öne aldığım için bu samimiyet okuyuculara da sirayet eder.”