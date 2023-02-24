İslahiye'de biber çuvalları bir binanın yıkılmasını engelledi

"Bizim kurtulma şansımız bu biberler oldu. Önce Allah sonra bu biberler sayesinde ayaktayız. Bu binada 18 kişilik bir aile olarak yaşıyorduk. 18 kişi de depremden sonra evin penceresinden aşağı atladık. Eşimle babamın bel kemiğinde kırık var. Çuvallardaki 45 tona yakın biber sayesinde kurtulduk çok şükür. Bu biber çuvalları olmasaydı bina tamamen yıkılırdı."