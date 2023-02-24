İslahiye'de biber çuvalları bir binanın yıkılmasını engelledi

Biber çuvalları bir binanın yıkılmasına engel oldu.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 11 ilde binlerce binanın yıkılmasına sebep oldu. Depremin en çok etkilediği yerleşim yerlerinin başında gelen Gazintep'in İslahiye'nin ilçesinde görenleri hayrete düşüren bir görüntü ortaya çıktı.
18 kişinin yaşadığı bina biber çuvalları sayesinde yıkılmadı
İslahiye'de 18 kişinin yaşadığı 3 katlı bina, deprem sebebiyle hasar gördü. Zemin katında bulunan kurutulmuş biber çuvallarının üzerine yaslanan bina, çuval olmayan bölümdeki taşıyıcıların zarar görmesi sonucu küçük bir açıyla yana yattı. Depremin ardından bina sakinleri ikinci kattan atlayarak dışarıya çıktı.
'Biber sayesinde kurtulduk'
Kurutulmuş biberlerin hayatta kalmalarına vesile olduğunu söyleyen afetzede Davut Karakuş, şöyle konuştu: