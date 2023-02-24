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Hayat

İslahiye'de biber çuvalları bir binanın yıkılmasını engelledi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde taşıyıcıları zarar gören 3 katlı bina, zemin katına istiflenen biber çuvalları sayesinde ayakta kalabildi. Kurutulmuş biberlerin hayatta kalmalarına vesile olduğunu söyleyen afetzede Davut Karakuş, "Çuvallardaki 45 tona yakın biber sayesinde kurtulduk çok şükür. Bu biber çuvalları olmasaydı bina tamamen yıkılırdı" dedi.

17:23 . 24/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Biber çuvalları bir binanın yıkılmasına engel oldu.

Biber çuvalları bir binanın yıkılmasına engel oldu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 11 ilde binlerce binanın yıkılmasına sebep oldu. Depremin en çok etkilediği yerleşim yerlerinin başında gelen Gazintep'in İslahiye'nin ilçesinde görenleri hayrete düşüren bir görüntü ortaya çıktı.

18 kişinin yaşadığı bina biber çuvalları sayesinde yıkılmadı

İslahiye'de 18 kişinin yaşadığı 3 katlı bina, deprem sebebiyle hasar gördü. Zemin katında bulunan kurutulmuş biber çuvallarının üzerine yaslanan bina, çuval olmayan bölümdeki taşıyıcıların zarar görmesi sonucu küçük bir açıyla yana yattı. Depremin ardından bina sakinleri ikinci kattan atlayarak dışarıya çıktı.

'Biber sayesinde kurtulduk'

Kurutulmuş biberlerin hayatta kalmalarına vesile olduğunu söyleyen afetzede Davut Karakuş, şöyle konuştu:

"Bizim kurtulma şansımız bu biberler oldu. Önce Allah sonra bu biberler sayesinde ayaktayız. Bu binada 18 kişilik bir aile olarak yaşıyorduk. 18 kişi de depremden sonra evin penceresinden aşağı atladık. Eşimle babamın bel kemiğinde kırık var. Çuvallardaki 45 tona yakın biber sayesinde kurtulduk çok şükür. Bu biber çuvalları olmasaydı bina tamamen yıkılırdı."



#Gaziantep
#İslahiye
#deprem
2 saat önce
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İslahiye'de biber çuvalları bir binanın yıkılmasını engelledi
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