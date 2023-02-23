240 günde teslim edilecek: Nurdağı ve İslahiye'de konutların inşası bugün başlıyor

Depremlerde büyük yıkım yaşayan bölgelerin inşası için ilk adım atıldı. İnşaatın ihalesini alan firmayla 240 günde bitirilip teslim edileceğine yönelik dün sözleşme imzalandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeni konutlar için bir an önce harekete geçileceğini açıklamasının ardından Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde çalışmalar başladı. İlk etapta Nurdağı’nda 456, İslahiye’de ise 399 konut yapılacak. Nurdağı’ndaki 456 konut, TOKİ’nin daha önce 200 konut yaptığı Bademli Mahallesi’nde inşa edilecek.

SÖZLEŞME İMZALANDI

Bölgenin zemin etütleri, arazi taramaları ve uygunluk testi yapıldı. Konutların fay hattına uzaklık mesafesine dikkat edildi. Bademli Mahallesi’nde 68 bin metrekarelik alana inşa edilecek konutlar 24 bloktan oluşacak. Zemin+3 kat yapılacak binaların her katında 4 daire olacak. 2+1 daireler brüt 85 metrekare, 3+1 daireler ise brüt 100 metrekare olarak planlandı. İnşaatın ihalesini alan firmayla 240 günde bitirilip teslim edileceğine yönelik dün sözleşme imzalandı.

2000 KONUT DAHA

Nurdağı’ndaki Esenyurt ve Alparslan Türkeş Mahallelerine ayrıca 2 bin adet konutun yapılması planlanıyor. Bu konutlarla ilgili çalışmaların sürdüğü ifade edildi. İslahiye ilçesindeki konutlar ise Değirmencik Mahallesi’nde olacak. 42 bin metrekarelik alana 399 konut ve 12 dükkan inşa edilecek. Buraya yapılacak 2+1 ve 3+1 evlerin metrekaresi Nurdağı’ndaki evler gibi olacak.

Her iki noktadaki çalışmalara bugün itibariyle başlanacak. İş makineleri bölgeye sevk edildi.



