İslam dünyasının kalbi burada attı: Adalet ve Demokrasi Forumu

Savaşları reddeden katılımcılar, ''Hala halklarımızı kuşatan ve özellikle Arap dünyasında toplumun sosyal, siyasi ve ekonomik yapısını tahrip eden ve dış müdahalelerin her türlüsüne açık hale getiren tüm tükenme savaşlarını reddetti. Barışçıl reformist güçlere karşı halen uygulanan baskıcı politikaları reddettiler ve bu rejimlere kendi politikalarını gözden geçirme çağrısında bulundular. Ülkelerin birliğini korumak ve halkın iradesini gerçekleştirmek için ciddi diyalog yollarını benimsemeleri gerektiğini vurguladılar. Savaşları ve çatışmaları durdurma amacı taşıyan her türlü girişimi veya anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz. İsrail devleti ile her türlü normalleşmeyi kınıyoruz. Bu, milletimizin tüm bileşenlerini ilgilendiren merkezi bir meseleyi terk etmek ve Filistin halkını, İslam ümmetinin en önemli kutsallarından biri olan Mescid-i Aksa'nın kontrolünü ele geçirme çabalarında sağduyulu bir tutumdan yoksun bırakmak anlamına gelir. Tüm dünyadaki devletleri ve canlı güçleri, Filistin halkını meşru haklarını geri kazanmada yardımcı olacak her türlü yolu kullanarak desteklemeye ve bu hakları iade etme yolunda çaba göstermeye çağırıyoruz. İşgal ile normalleşmeyi yasaklayan yasaların kabul edilmesi için çaba gösteriyoruz'' ifadelerine yer verdi.