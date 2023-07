İslam sanatı Müslümanın kimliğini koruyor

Panalde, İslam Sanatı ve Müslümanlar: Etkileşim Düzeyleri başlığıyla sunum yapan Adilia Iulgusheva’yla konuştuk. Granada Üniversitesinde doktora öğrencisi olan Iulgusheva, küçüklüğünden beri İslam sanatına ilgi duyduğunu söyleyerek şunları aktardı: “İslam sanatıyla tanıştığım kesin bir an var diyemem. Farkında olsun ya da olmasın, her Müslüman'ın hayatını İslam sanatının arka planında ve onun varlığıyla yaşadığına inanıyorum. Herhangi bir dini ritüel her zaman İslam sanatı objelerinin var olduğu ortamda vücut buluyor. Bir Müslüman ile İslam sanatı arasındaki etkileşim, her iki tarafın da aktif rol oynadığı bir diyalogdur.”