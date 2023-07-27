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Hayat

Bathonea Antik Kenti tarihe yeni bir pencere

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kocaeli Üniversitesi adına 2009 yılında başlayan Küçükçekmece Göl Havzası kapsamındaki Bathonea kazıları devam ediyor.

Rümeysa Öztürk
04:00 . 27/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bathonea Antik Yerleşimi kazılarının destekçisi olan Mercedes-Benz Türk, dün alanda düzenlediği etkinlikle destek sözleşmesini imzaladı.

Bathonea Antik Yerleşimi kazılarının destekçisi olan Mercedes-Benz Türk, dün alanda düzenlediği etkinlikle destek sözleşmesini imzaladı.

İstanbul'un tarihi ve arkeolojik mirasının ortaya çıkarılması ve korunmasında önemli bir rol üstlenen Bathonea Antik Kenti, aynı zamanda ‘Dünyanın En Önemli Arkeolojik Keşiflerinin İlk On Listesi’nde de yer alıyor. Bathonea Antik Yerleşimi kazılarının destekçisi olan Mercedes-Benz Türk, dün alanda düzenlediği etkinlikle destek sözleşmesini imzaladı. 2011-2012 yılında başlayan kazılarda bugüne kadar antik liman yapıları, imparator Büyük Konstantin tarafından yaptırıldığı tespit edilen dev bir açık sarnıç, bir kale kalıntısı ve tabanları mozaik kaplı büyük bir saray kompleksi, yer altı su kanalları ile antik yollar ortaya çıkarıldı.

YÜZ YİRMİ KİŞİLİK EKİP

Törende konuşan Bathonea Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Şengül Aydıngün, tekrar destek bulup güç kazandıkları için teşekkür ederek, "Aslında Bathonea bir liman kenti İstanbul'a çok büyük hizmetler eden liman yerleşkesiydi.

Bu yıl üç bölümde kazı çalışmalarımız Kültür ve Turizm Bakanlığımızın onayıyla 120 kişiyi buldu. Uluslararası bir kazı bu ve bu ekip 3 ay kadar bir sezonu burada geçirecek" dedi.



#İstanbul
#Küçükçekmece Gölü
#Kültür ve Turizm Bakanlığı
#Kocaeli Üniversitesi
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