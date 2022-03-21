İslam'a ve Müslümanlara galiz küfürler etmişti: Kalkavan Grup çalışanı Deniz Furkan Talu hala yakalanmadı

Geçtiğimiz günlerde, Kalkavan Grup bünyesinde çalışan Deniz Furkan Talu isimli şahıs, kişisel Twitter hesabından dini değerleri alenen hedef alarak yaptığı paylaşımlar büyük tepki topladı.

Müslümanları ‘ibadethanelerde çocuklara taciz eden sübyancı’ olarak nitelendiren Talu, tartışmaya girdiği bir kadına ağır şekilde küfürler savurdu.

Paylaşımları hakkında suç duyurusu yapacaklara da, "Adımız sanımız şanımız belli, siz kah**ler gibi sahte hesaplardan yazmıyoruz" diyerek yanıt verdi.

Talu, tepkiler çığ gibi büyüyünce sosyal medya hesaplarını kapattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Skandal paylaşımlarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet savcılığının incelemesinin ardından Deniz Furkan Talu hakkında gözaltı kararı verildi.

HALA YAKALANMADI

Talu hakkında "Suçu ve suçluyu övme", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından soruşturma yürütülüyor.

REKLAM

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, her yerde Deniz Furkan Talu isimli şahsı arıyor.





İLK VUKUATI DEĞİL

Talu’nun sosyal medya hesabına bakıldığında, yakın dönemde de benzer şekilde hakaretler savurduğu, Hz. Muhammed ve İslam dinini sık sık hedef aldığı görüldü.

Talu bir paylaşımında Peygamberimizi hedef alarak, "Sizden çıksa çıksa sizin gibi ahlaksızlar namussuzlar çıkar. 1500 yıldır çıkmadı bundan sonra da ümidiniz olmasın." ifadelerini kullandı.

ALTINDAN DHKP-C ÇIKTI

Talu'nun DHKP-C'ye yakınlığıyla bilinen Grup Yorum adına faaliyetlerde bulunduğu da ortaya çıktı.

ŞEHİT SAVCI KİRAZ'IN KATİLİNE 'SENİ SEVİYORUZ' PAYLAŞIMI

Talu'nun, makamında şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katili Şafak Yayla için de, "Seni çok seviyoruz Şafak" yazılı bir paylaşım yaptığı görüldü.

REKLAM