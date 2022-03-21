Hayat İslama ve Müslümanlara galiz küfürler etmişti Kalkavan Grup çalışanı Deniz Furkan Talu hala yakalanmadı
AKTÜEL

İslam'a ve Müslümanlara galiz küfürler etmişti: Kalkavan Grup çalışanı Deniz Furkan Talu hala yakalanmadı

Kalkavan Grup bünyesinde çalışan Deniz Furkan Talu'nun sosyal medya hesabından yaptığı İslam'a ve Müslümanlara ağır küfürler içeren paylaşımları adeta infiale neden olmuştu. Tepkilerin hedefi olan Talu için şikayet üzerine şikayet yağmıştı. DHKP-C'ye yakınlığıyla bilinen Grup Yorum adına faaliyetlerde bulunduğu ve Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katili Şafak Yayla'ya ise methiyeler dizdiği de ortaya çıkan Deniz Furkan Talu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen Talu'yu arama çalışmaları sürüyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İslama ve Müslümanlara galiz küfürler etmişti: Kalkavan Grup çalışanı Deniz Furkan Talu hala yakalanmadı
Furkan Deniz Talu her yerde aranıyor.

Geçtiğimiz günlerde, Kalkavan Grup bünyesinde çalışan Deniz Furkan Talu isimli şahıs, kişisel Twitter hesabından dini değerleri alenen hedef alarak yaptığı paylaşımlar büyük tepki topladı.

Müslümanları ‘ibadethanelerde çocuklara taciz eden sübyancı’ olarak nitelendiren Talu, tartışmaya girdiği bir kadına ağır şekilde küfürler savurdu.

Paylaşımları hakkında suç duyurusu yapacaklara da, "Adımız sanımız şanımız belli, siz kah**ler gibi sahte hesaplardan yazmıyoruz" diyerek yanıt verdi.

  • Talu, tepkiler çığ gibi büyüyünce sosyal medya hesaplarını kapattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Skandal paylaşımlarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet savcılığının incelemesinin ardından Deniz Furkan Talu hakkında gözaltı kararı verildi.

HALA YAKALANMADI

Talu hakkında "Suçu ve suçluyu övme", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından soruşturma yürütülüyor.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, her yerde Deniz Furkan Talu isimli şahsı arıyor.


İLK VUKUATI DEĞİL

Talu’nun sosyal medya hesabına bakıldığında, yakın dönemde de benzer şekilde hakaretler savurduğu, Hz. Muhammed ve İslam dinini sık sık hedef aldığı görüldü.

Talu bir paylaşımında Peygamberimizi hedef alarak, "Sizden çıksa çıksa sizin gibi ahlaksızlar namussuzlar çıkar. 1500 yıldır çıkmadı bundan sonra da ümidiniz olmasın." ifadelerini kullandı.

ALTINDAN DHKP-C ÇIKTI

Talu'nun DHKP-C'ye yakınlığıyla bilinen Grup Yorum adına faaliyetlerde bulunduğu da ortaya çıktı.

ŞEHİT SAVCI KİRAZ'IN KATİLİNE 'SENİ SEVİYORUZ' PAYLAŞIMI

Talu'nun, makamında şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katili Şafak Yayla için de, "Seni çok seviyoruz Şafak" yazılı bir paylaşım yaptığı görüldü.

Kalkavan Grup çalışanı Deniz Furkan Talu'dan Müslümanlara galiz küfürler
HAYAT
Kalkavan Grup çalışanı Deniz Furkan Talu'dan Müslümanlara galiz küfürler

İstanbul’da kahreden olay: Dört aylık Kayra bebek yatağında ölü bulundu

İstanbul’da kahreden olay: Dört aylık Kayra bebek yatağında ölü bulundu
İstanbulda yutucu operasyonu

İstanbul'da 'yutucu' operasyonu

Yedi yolcunun midesinden 11 kilo kokain çıktı.
Beş barajımız taşıyor

'Beş barajımız taşıyor'

​İSKİ Genel Müdürü uyardı: Dere yataklarında bulunmayın.

Çıkış tarihi belli oldu: Trafik problemini sonsuza dek çözecek.

​Dört ilde 35 kişi gözaltına alındı.

TOGG nefes kesti: Eksi 40 derecede zorlu sınav

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.