Kalkavan Grup çalışanı Deniz Furkan Talu'dan Müslümanlara galiz küfürler

İslam'a ve Müslümanlara hakaret eden Furkan Deniz Talu

Sosyal medya üzerinden İslam'a ve Müslümanlara hakaret edip, toplumu kışkırtma çabaları sürüyor. Son olarak Kalkavan Grup bünyesinde çalışan Deniz Furkan Talu isimli şahıs, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla dini değerleri alenen hedef aldı.

MÜSLÜMANLARA SKANDAL SÖZLER

Müslümanları ‘ibadethanelerde çocuklara taciz eden sübyancı’ olarak nitelendiren Talu, tartışmaya girdiği bir kadına ağır şekilde küfürler savurdu.

Paylaşımları hakkında suç duyurusu yapacaklara da, "Adımız sanımız şanımız belli, siz kah**ler gibi sahte hesaplardan yazmıyoruz" diyerek yanıt verdi.

İLK VUKUATI DEĞİL

Talu’nun sosyal medya hesabına bakıldığında, yakın dönemde de benzer şekilde hakaretler savurduğu, Hz. Muhammed ve İslam dinini sık sık hedef aldığı görüldü.

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Talu bir paylaşımında Peygamberimizi hedef alarak, "Sizden çıksa çıksa sizin gibi ahlaksızlar namussuzlar çıkar. 1500 yıldır çıkmadı bundan sonra da ümidiniz olmasın." ifadelerini kullandı.

ALTINDAN DHKP-C ÇIKTI

Talu'nun DHKP-C'ye yakınlığıyla bilinen Grup Yorum adına faaliyetlerde bulunduğu da ortaya çıktı.

ŞEHİT SAVCI KİRAZ'IN KATİLİNE 'SENİ SEVİYORUZ' PAYLAŞIMI

Talu'nun, makamında şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katili Şafak Yayla için de, "Seni çok seviyoruz Şafak" yazılı bir paylaşım yaptığı görüldü.

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