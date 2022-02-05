AK Parti'li Zengin'den İslam'a hakaret eden HDP'li Ersoy'a tepki: Haince konuştu masaya vurmaktan elim şişti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, belediye sosyal tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, Tokat'ta yapılan yatırımlarla ilgili bilgi verdi.
Bir gazetecinin HDP vekili Ersoy'un Meclis'teki konuşmasıyla ilgili görüşlerini sorması üzerine Zengin, "HDP kadın milletvekillerinin farklı bir misyonu var. Konuşmalarına dikkat edin. Bu ifadelerin ortak bir başlığı var. Kesinlikle İslam düşmanlığı var. Devamında da bunu tamamlayan devlet ve millet düşmanlığı var. Çünkü bunları birbirinden ayıramazsınız. Din, devlet ve millet düşmanlığı." ifadelerini kullandı.
Ersoy'un konuşma yaptığı gün Meclis'i HDP'li başkanın yönettiğini anlatan Zengin, şöyle devam etti:
"Bizim itirazlarımızı duymadı. Masalara vurduk vurduk, elim şişti. Genel Kurul'a ara verildi. 'Onu kastetmemiştim' konuşması yapıldı. Bunlara zinhar fırsat vermemeliyiz. Onlarla siyaset yapmayı normalleştirenlere, seçim kazanmak adına açıkta ya da gizlide yan yana yürümeyi tercih edenlere karşı da daha fazla çalışmamız lazım. Devletin değerlerine, milletin değerlerine Meclis'in kürsüsünden böyle haince konuşan insanlar karşısında bizim hukuken engellemekten başka çaremiz yok. HDP kadın vekillerin üstlendiği rolün ne kadar onlar açısından stratejik rol olduğunu görmenizi rica ediyorum. Biz 1500 sene önceden gelen dinimizle iftihar ediyoruz. Hayatımızı onun değerleri üzerine geçirmeyi planlıyoruz."
Atatürk Anıtı'na saldırı
Zengin, Samsun'da Atatürk Anıtı'na yapılan saldırıyı kınayarak, "Bu eylem benim kalbimi acıtan bir konudur. Bugün keşke biz de gitseydik. Biz de 'Buradayız' deseydik. Bunu önemsiyorum. Atatürk bu ülkenin bir değeridir. Hiç kimsenin ona söz söylemesini istemeyiz. Bu manada bakıldığı zaman bunun altında bir kasıt var mıdır, savcılık bunu araştıracaktır. Bunun arkasında bir örgüt var mıdır, yoksa bireysel bir eylem midir? Bu bir bireysel eylem olsa bile insanları rahatsız etti. Rahatsız olmakta da haklılar. Bu manada bize düşen şey, hukuki manada yapılması gereken ne ise yapmaktır." diye konuştu.