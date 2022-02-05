AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, belediye sosyal tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, Tokat'ta yapılan yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

Bir gazetecinin HDP vekili Ersoy'un Meclis'teki konuşmasıyla ilgili görüşlerini sorması üzerine Zengin, "HDP kadın milletvekillerinin farklı bir misyonu var. Konuşmalarına dikkat edin. Bu ifadelerin ortak bir başlığı var. Kesinlikle İslam düşmanlığı var. Devamında da bunu tamamlayan devlet ve millet düşmanlığı var. Çünkü bunları birbirinden ayıramazsınız. Din, devlet ve millet düşmanlığı." ifadelerini kullandı.

Ersoy'un konuşma yaptığı gün Meclis'i HDP'li başkanın yönettiğini anlatan Zengin, şöyle devam etti:

"Bizim itirazlarımızı duymadı. Masalara vurduk vurduk, elim şişti. Genel Kurul'a ara verildi. 'Onu kastetmemiştim' konuşması yapıldı. Bunlara zinhar fırsat vermemeliyiz. Onlarla siyaset yapmayı normalleştirenlere, seçim kazanmak adına açıkta ya da gizlide yan yana yürümeyi tercih edenlere karşı da daha fazla çalışmamız lazım. Devletin değerlerine, milletin değerlerine Meclis'in kürsüsünden böyle haince konuşan insanlar karşısında bizim hukuken engellemekten başka çaremiz yok. HDP kadın vekillerin üstlendiği rolün ne kadar onlar açısından stratejik rol olduğunu görmenizi rica ediyorum. Biz 1500 sene önceden gelen dinimizle iftihar ediyoruz. Hayatımızı onun değerleri üzerine geçirmeyi planlıyoruz."

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OYNAT 02:12 AK Parti'li Zengin'den İslam'a hakaret eden HDP'li Ersoy'a tepki: Haince konuştu masaya vurmaktan elim şişti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, HDP'li Oya Ersoy'un TBMM'de İslam'a ve Müslümanlara hakaret ettiği konuşmasına tepki gösterdi.



Ersoy konuşurken TBMM'yi HDP'li başkanın yönettiğini hatırlatan Zengin, 'HDP kadın milletvekillerinin farklı bir misyonu var. Konuşmalarına dikkat edin. Bu ifadelerin ortak bir başlığı var. Kesinlikle İslam düşmanlığı var. Devamında da bunu tamamlayan devlet ve millet düşmanlığı var. Çünkü bunları birbirinden ayıramazsınız. Din, devlet ve millet düşmanlığı. Devletin değerlerine, milletin değerlerine Meclis'in kürsüsünden böyle haince konuşan insanlar karşısında bizim hukuken engellemekten başka çaremiz yok.' dedi. BiP'te paylaş

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Atatürk Anıtı'na saldırı

Zengin, Samsun'da Atatürk Anıtı'na yapılan saldırıyı kınayarak, "Bu eylem benim kalbimi acıtan bir konudur. Bugün keşke biz de gitseydik. Biz de 'Buradayız' deseydik. Bunu önemsiyorum. Atatürk bu ülkenin bir değeridir. Hiç kimsenin ona söz söylemesini istemeyiz. Bu manada bakıldığı zaman bunun altında bir kasıt var mıdır, savcılık bunu araştıracaktır. Bunun arkasında bir örgüt var mıdır, yoksa bireysel bir eylem midir? Bu bir bireysel eylem olsa bile insanları rahatsız etti. Rahatsız olmakta da haklılar. Bu manada bize düşen şey, hukuki manada yapılması gereken ne ise yapmaktır." diye konuştu.

GÜNDEM HDP'li Oya Ersoy kandil gecesi haddi aştı: TBMM kürsüsünden İslam'a ve Müslümanlara hakaret

OYNAT 00:46 HDP'li Oya Ersoy kandil gecesi haddi aştı: TBMM kürsüsünden İslam'a ve Müslümanlara hakaret HDP vekili Oya Ersoy, TBMM'de yaptığı konuşmada, İslam dinini ve Müslümanları hedef aldı. AK Parti iktidarına 'gerici' diyen Ersoy, 'Bugün karşı karşıya olduğumuz yıkım, 500 yıl önceki Osmanlı yönetimini, 1500 yıl önceki dini toplum ilişkilerini ve 2 bin 500 yıl önceki Orta Asya masallarını yeniden kurma hayalidir.' ifadelerini kullandı. HDP vekilinin skandal açıklamalarına AK Parti'li vekiller sert şekilde tepki gösterdi. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, 'Bu mübarek günde İslam'a hakaret edemezsiniz, yazıklar olsun sana' dedi. BiP'te paylaş

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