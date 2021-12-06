Gündem DHKP-Clilere destek ve İslama hakaretle gündeme gelen yeni TBB başkanı Erinç Sağkana muhalefet liderlerinden tebrik
POLİTİKA

DHKP-C'lilere destek ve İslam'a hakaretle gündeme gelen yeni TBB başkanı Erinç Sağkan’a muhalefet liderlerinden tebrik

Türkiye Barolar Birliği’nin yeni başkanı Erinç Sağkan oldu. Sağkan, Ankara Barosu başkanı olduğu dönemde DHKP-C'li terörist Helin Bölek için taziye mesajı yayımlaması ve İslam dinine hakaretiyle gündeme gelmişti. Sağkan’ı, seçilmesinin ardından başta CHP ve İYİ Parti Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener olmak üzere birçok muhalif siyasetçi tebrik etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
DHKP-Clilere destek ve İslama hakaretle gündeme gelen yeni TBB başkanı Erinç Sağkan’a muhalefet liderlerinden tebrik
Erinç Sağkan

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığına, 348 delegeden 182'sinin oyunu alan Ankara Barosu Başkanı Ramiz Erinç Sağkan seçildi. Sağkan, seçilmesi sonrası geçmişte yaptığı paylaşımları ve Ankara Barosu başkanıyken İslam dinini hedef alan bildirisi nedeniyle yeniden gündeme geldi.

TERÖRİSTİN ÖLÜMÜNE ÜZÜLMÜŞ

Sağkan, geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, terör örgütü DHKP-C üyeliğinden 2016'da tutuklanan ve açlık eylemine başlaması sonucu Kasım 2019'da tahliye edildikten sonra evinde ölen Helin Bölek için üzüldüğünü dile getirdi.

Mesajında "Bizler hayatta kalmak için evlerimize sığınmışken, Helin sesinin duyulması için canını öne sürmüştü. Tek isteği vardı adil yargılanmak" diyen Sağkan, "Duyurmaya çalıştığı sesi bu düzene ölümünden daha çok korku verdi. Çok üzgünüz" ifadelerini kullanmıştı.

Erinç Sağkan
Erinç Sağkan

KUR'AN HÜKÜMLERİNE HAKARET

Cuma hutbesinde Kur’an-ı Kerim’deki 'zina' ve 'eşcinsellik' hükümlerini hatırlatan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Erinç Sağkan başkanlığındaki Ankara Barosu’nca linç edilmek istenmişti.

Ankara Barosu’nun zina ve eşcinselliği savunan bildirisinde, Kur’an hükümlerine ‘çağlar öncesinden gelen ses’ denilerek İslam’a hakaret edilmişti. Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan’ın skandalda büyük payı var.
Ankara Barosu’nun zina ve eşcinselliği savunan bildirisinde, Kur’an hükümlerine ‘çağlar öncesinden gelen ses’ denilerek İslam’a hakaret edilmişti. Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan’ın skandalda büyük payı var.

Ankara Barosu, “sesi çağlar öncesinden gelen bu şahıs”, “zihinsel ve dogmatik sınırlara sahip” diyerek İslam düşmanlığı yaptı.

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MUHALEFETTEN SAĞKAN'A DESTEK

TTB seçimi sonrası, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve muhalefet partileri mensubu birçok kişi Sağkan için tebrik mesajı yayımladı.

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