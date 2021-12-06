DHKP-C'lilere destek ve İslam'a hakaretle gündeme gelen yeni TBB başkanı Erinç Sağkan’a muhalefet liderlerinden tebrik

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığına, 348 delegeden 182'sinin oyunu alan Ankara Barosu Başkanı Ramiz Erinç Sağkan seçildi. Sağkan, seçilmesi sonrası geçmişte yaptığı paylaşımları ve Ankara Barosu başkanıyken İslam dinini hedef alan bildirisi nedeniyle yeniden gündeme geldi.

TERÖRİSTİN ÖLÜMÜNE ÜZÜLMÜŞ

Sağkan, geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, terör örgütü DHKP-C üyeliğinden 2016'da tutuklanan ve açlık eylemine başlaması sonucu Kasım 2019'da tahliye edildikten sonra evinde ölen Helin Bölek için üzüldüğünü dile getirdi.

Mesajında "Bizler hayatta kalmak için evlerimize sığınmışken, Helin sesinin duyulması için canını öne sürmüştü. Tek isteği vardı adil yargılanmak" diyen Sağkan, "Duyurmaya çalıştığı sesi bu düzene ölümünden daha çok korku verdi. Çok üzgünüz" ifadelerini kullanmıştı.

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Erinç Sağkan

KUR'AN HÜKÜMLERİNE HAKARET

Cuma hutbesinde Kur’an-ı Kerim’deki 'zina' ve 'eşcinsellik' hükümlerini hatırlatan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Erinç Sağkan başkanlığındaki Ankara Barosu’nca linç edilmek istenmişti.

Ankara Barosu’nun zina ve eşcinselliği savunan bildirisinde, Kur’an hükümlerine ‘çağlar öncesinden gelen ses’ denilerek İslam’a hakaret edilmişti. Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan’ın skandalda büyük payı var.

Ankara Barosu, “sesi çağlar öncesinden gelen bu şahıs”, “zihinsel ve dogmatik sınırlara sahip” diyerek İslam düşmanlığı yaptı.

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MUHALEFETTEN SAĞKAN'A DESTEK

TTB seçimi sonrası, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve muhalefet partileri mensubu birçok kişi Sağkan için tebrik mesajı yayımladı.

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