10 Kasım anmasında ümmete hakaret eden Engin Sezgin sosyal medyanın gündeminde

Turizm sektörünün önde gelen firmalarından Maxx Royal Resorts ve Voyage Otelcilik Grubu'nda Grup İnsan Kaynakları Eğitim Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapan Engin Sezgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ümmet hakkında skandal ifadeler kullandı.

10 KASIM ANMASINDA ÜMMETE HAKARET

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 83'üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle Instagram hesabından bir paylaşım yapan Sezgin, "Bizlerin Arap özentisi b**tan bir ümmetin soytarısı olarak değil, bir Cumhuriyet bireyi olarak yetişmemizi sağlayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz..." ifadelerini kullandı.

Sezgin'in skandal paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu.