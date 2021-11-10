Hayat 10 Kasım anmasında ümmete hakaret eden Engin Sezgin sosyal medyanın gündeminde
AKTÜEL

10 Kasım anmasında ümmete hakaret eden Engin Sezgin sosyal medyanın gündeminde

Turizm sektörünün önde gelen firmalarında eğitim direktörlüğü yapan Engin Sezgin, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü dolayısıyla yaptığı sosyal medya paylaşımında, ümmeti skandal ifadelerle hedef aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
10 Kasım anmasında ümmete hakaret eden Engin Sezgin sosyal medyanın gündeminde
​10 Kasım anmasında ümmete hakaret eden Engin Sezgin

Turizm sektörünün önde gelen firmalarından Maxx Royal Resorts ve Voyage Otelcilik Grubu'nda Grup İnsan Kaynakları Eğitim Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapan Engin Sezgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ümmet hakkında skandal ifadeler kullandı.

10 KASIM ANMASINDA ÜMMETE HAKARET

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 83'üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle Instagram hesabından bir paylaşım yapan Sezgin, "Bizlerin Arap özentisi b**tan bir ümmetin soytarısı olarak değil, bir Cumhuriyet bireyi olarak yetişmemizi sağlayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz..." ifadelerini kullandı.

Sezgin'in skandal paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu.

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