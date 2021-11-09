Gündem Canan Kaftancıoğlunun 10 Kasım paylaşımına tepki yağdı
POLİTİKA

Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımına tepki yağdı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Geçmişte 'Atatürk' ifadesini kullanmadığı için partisinde dahi hedef tahtasına konan Kaftancıoğlu, paylaşımında benzer bir yol izlemesi ve Cumhuriyetin ilk yıllarını hedef alan 'katliam' söylemleri nedeniyle eleştirilerin hedefi haline geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canan Kaftancıoğlunun 10 Kasım paylaşımına tepki yağdı​: İsmini dahi söylemeden Atatürkü anıyor
Canan Kaftancıoğlu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, vefat yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Paylaşımında, "An(la)mak için, olmazsa olmazımız izinden gitmek… Daima işaret ettiği gibi; Akılla, bilimle, inançla, umutla, çalışmayla ve sonsuz hasretle…" ifadelerini kullanan Kaftancıoğlu, vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.

"İSMİNİ DAHİ SÖYLEMEDEN ATATÜRK'Ü ANIYOR"

Cumhuriyetin ilk yıllarında katliam yapıldığına dair Atatürk hedef alan paylaşımları, geçmiş dönemde yaptığı açıklamalarında 'Atatürk' ifadesini kullanmaması ve HDP'li siyasetçilere yakınlığı nedeniyle sık sık gündeme gelen Kaftancıoğlu, paylaşımında benzer bir yol izledi.

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Kaftancıoğlu'nun paylaşımına gelen tepkilerden bazıları şöyle:

- Mustafa Kemal mi yoksa Atatürk mü?

-Atatürk ismini anamayan birisinden Atatürk anmak. Hiç samimi değilsiniz.

-Sakine Cansız'ın adıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün adı aynı ağızda buluşamaz. Buluşursa ters mıknatıslama yapar. Bilin istedim.

-29 Ekim'de Cumhuriyet tweeti atmayan Canan Kaftancıoğlu 10 Kasım'da ismini dahi söylemeden Atatürk'ü anıyor. CHP'liler de hala bunu destekliyor.

-1915 tweetin hala daha sayfanda duruyor. Atatürk'ün izinden gidersen 1915'te çakılırsın

'BEN ATATÜRK DEMEM' SÖYLEMİ PARTİYİ KARIŞTIRMIŞTI

"Ben Atatürk değil, Gazi Mustafa Kemal derim" diyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bu sözlerinden dolayı partisinde tepki çekmiş, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de isim vermeden Kaftancıoğlu'nu eleştirmişti.

Çelebi, "Partimizin bir il başkanı Atatürk demeyi tercih etmezmiş. Millet gönlüne koyup haykırdıktan sonra sen demesen ne yazar" demişti.

Çelebi ilerleyen süreçte CHP'den istifa etmişti.

SAKİNE CANSIZ'I ANDIĞI PAYLAŞIMI GÜNDEM OLMUŞTU

Kaftancıoğlu'nun, 2013'te öldürülen PKK'lı terörist Sakine Cansız için yaptığı, "İnsanlık kaybetti" paylaşımı tepki çekmişti.

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