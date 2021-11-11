Yeni Şafak gündeme getirmişti: Ümmete hakaret eden turizmci görevinden alındı

Turizm sektörünün önde gelen firmalarından Maxx Royal Resorts ve Voyage Otelcilik Grubu'nda Grup İnsan Kaynakları Eğitim Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapan Engin Sezgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ümmet hakkında skandal ifadeler kullandı.

Gelişmenin sosyal medyada yayılmasının ardından paylaşımını silen Sezgin, özür dileyerek çalıştığı kurumla ilişiğinin kesildiğini açıkladı.

HAYAT 10 Kasım anmasında ümmete hakaret eden Engin Sezgin sosyal medyanın gündeminde

GÖREVİNDEN ALINDI

10 Kasım paylaşımında, "Bizlerin Arap özentisi b**tan bir ümmetin soytarısı olarak değil, bir Cumhuriyet bireyi olarak yetişmemizi sağlayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz..." ifadelerini kullanan Sezgin özür metninde ise, "Öncelikle haddimi aşan sözlerim için herkes çok özür diliyorum. İnanan bir Müslüman olarak, Müslüman bir ülkede yaşadığımın bilinciyle kendimi doğru ifade etmem gerekirdi. Çalıştığım kurumla da bugün itibarıyla ilişiğim kesilmiştir. Herkesten özür dilerim." dedi.