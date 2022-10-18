Hayat İsmail Kahraman Ensar Vakfı Genel Merkezinde gençlerin sorularını yanıtladı
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İsmail Kahraman Ensar Vakfı Genel Merkezi'nde gençlerin sorularını yanıtladı

Genç Ensar’ın düzenlediği Türkiye Konuşmaları programının bu seferki konuğu TBMM 27. Başkanı, Cumhurbaşkanı YİK Başkanvekili İsmail Kahraman oldu. ‘’Dün, bugün ve yarın Türkiye’’ başlığında, Ensar Vakfı Genel Merkezi’nde düzenlenen programda İsmail Kahraman gençlere yakın tarihe şahitliklerini aktardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İsmail Kahraman Ensar Vakfı Genel Merkezinde gençlerin sorularını yanıtladı
İsmail Kahraman

Türkiye ne zaman bağımsızlık mücadelesi verse darbelerle sekteye uğratıldığını ve önünün kesildiğini aktaran Kahraman, bu makus talihin 15 Temmuz’da ortaya koyulan irade ile bozulduğunu söyledi. ‘’15 Temmuz bir darbe girişimi değil bir işgal girişimidir. Başarılı olsaydı Türkiye, Suriye’nin on misli, yüz misli olacaktı. ‘’ diyen Kahraman, gençlere o gece meclisi olağanüstü toplantıya çağırması akabinde gerçekleşen olayları aktardı. Programın son bölümünde Kahraman, gençlerden gelen soruları yanıtladı.

Gençlerin, tavsiyeniz nedir sorusuna Kahraman; ‘’ Size tavsiyem tektir; yalan söylemeyin. Bu sizi karakterli, güvenilir biri yapar. Sözünden emin olunan insanlar olun.’’

  • Programa Ensar Vakfı Mütevelli Heyet Üyeleri; Feyzullah Kıyıklık, Kerim Aytekin, İsmail Yaşar ve Zehra Türkmen’de katıldı. Genç Ensar Koordinatörü Mehmet Emin Aşıkkutlu tarafından TBMM 27. Başkanı İsmail Kahraman’a programa katılımından dolayı plaket takdim edildi.
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