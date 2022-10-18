İsmail Kahraman Ensar Vakfı Genel Merkezi'nde gençlerin sorularını yanıtladı

Türkiye ne zaman bağımsızlık mücadelesi verse darbelerle sekteye uğratıldığını ve önünün kesildiğini aktaran Kahraman, bu makus talihin 15 Temmuz’da ortaya koyulan irade ile bozulduğunu söyledi. ‘’15 Temmuz bir darbe girişimi değil bir işgal girişimidir. Başarılı olsaydı Türkiye, Suriye’nin on misli, yüz misli olacaktı. ‘’ diyen Kahraman, gençlere o gece meclisi olağanüstü toplantıya çağırması akabinde gerçekleşen olayları aktardı. Programın son bölümünde Kahraman, gençlerden gelen soruları yanıtladı.

Gençlerin, tavsiyeniz nedir sorusuna Kahraman; ‘’ Size tavsiyem tektir; yalan söylemeyin. Bu sizi karakterli, güvenilir biri yapar. Sözünden emin olunan insanlar olun.’’