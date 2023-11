İsrail zulmüne karşı boykotta birleşelim

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının üzerinden maalesef bir ayı aşkın zaman geçti. Ancak zalim zalimliğinden vazgeçmedi. Ölü ve yaralı sayısı her an artıyor. Bu zaman zarfında aklı ve vicdanı olan insanlar sokaklara çıkarak, eylemler gerçekleştirerek yapılan zulmü durdurmaya gayret etti. Dünyanın dört bir yanında vicdan sahibi her birey bu konuda harekete geçti. Sanatçılar eserler üretti, şairler şiir yazdı. Tek amaç, Filistinlilerin çığlığını daha da büyütebilmek oldu.