İsrailli firmaya casusluk suçlaması

Sosyal iletişim ağı WhatsApp’ın İsrailli siber gözetim firması NSO Group’a, şirketin mesajlaşma hizmetini geniş kapsamlı casusluk için kullandığı gerekçesiyle dava açtığı belirtildi. ABD basınında yer alan haberde WhatsApp’ın federal mahkemeye verdiği dilekçede, siber gözetim şirketi NSA Group’un WhatsApp uygulaması üzerinden 20 ülkede, aralarında 100 gazeteci ve insan hakları aktivistlerinin de bulunduğu bin 400’den fazla kişiyi izlediği öne sürüldü. NSO’nun ürettiği Pegasus adlı yazılımın, her türlü cep telfonu ve bilgisayara uzaktan yerleştirilebildiği ve konum, ses ve kamera kayıtlarını elde ettiği biliniyor.

İsrailli firmanın ürettiği casus yazılımla, 20 ülkede yüzlerce kişiyi izlediği belirtiliyor

KALICI OLARAK YASAKLAMA TALEBİ

Telefonu hacklenen söz konusu kullanıcılarının özel mesajla bilgilendirildiğini açıklayan WhatsApp yetkilileri, ABD California Kuzey Bölgesi Mahkemesine açılan dava ile de İsrailli firma NSO Group’un “kendi servislerini kullanmasının kalıcı olarak yasaklanmasını” talep ettiklerini bildirdi. Açıklamada, “Dünyanın neresinde olursa olsun, insanların bireysel hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmemesinden emin olmak için siber silahların yasal olarak güçlü bir şekilde denetlenmesi gerekir.” ifadelerine yer verildi.

BÜYÜK TEHDİT PEGASUS

Casusluk skandalını İngiliz Financial Times gazetesi dünyaya duyurmuştu. Gazete İsrailli yazılım firması NSO Grup’un geliştirdiği casus yazılımın, WhatsApp uygulamasını kullanan cep telefonları ve diğer cihazlara bilgisayar korsanları tarafından uzaktan yerleştirilebildiğini yazmıştı. NSO Grup’un geliştirdiği Pegasus isimli yazılımın, sızdığı cihazların konumlarının yanı sıra ses ve kamera kayıtlarını da elde edebiliyor.

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Kaşıkçı cinayetinde kullanıldı

Cemal Kaşıkçı

İsrail şirketinin geliştirdiği bir casus yazılımın ismi Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde geçmişti. Toronto Üniversitesi’ne bağlı Citizen Lab kuruluşu, Suudi Arabistan’ın NSO Grup’tan aldığı “Pegasus” adlı casus yazılım teknolojisiyle Kaşıkçı’yı izlediğini ortaya çıkarmıştı.

Büyük müşteri BAE

İsrailli siber casusluk firması NSO’nun en büyük müşterileri arasında Körfez’in çıbanbaşı ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor. Şirketin BAE’ye son dönemde 100 milyon dolarlık siber casusluk cihaz ve programı sattığı ortaya çıkmıştı. NSO şirketinde görev alan siber casusluk uzmanlarının Abu Dabi merkezli, BAE istihbarat servisi tarafından kurulan DarkMatter adlı siber istihbarat şirketine yüklü miktarda maaşla transfer olduğu da biliniyor. Abu Dabi aracılığı ile İsrail’in İran, Katar ve Hrmüz Boğazı çevresine ilişkin siber istihbarat kapasitesi elde ettiği ortaya çıkmıştı. DarkMatter’ın İsrailli uzmanları Güney Kıbrıs’ta kurduğu bir siber üste de istihdam ettiği ve ana hedefin Türkiye olduğu da belirlenmişti.