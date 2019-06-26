Polis telsiz yerine cep telefonuna yöneldi: WhatsApp milli güvenlik sorunu

Uzmanlar, WhatsApp ve benzer yabancı uygulamaların milli güvenlik için çok ciddi bir sorun olduğu görüşünde.

Son dönemlerde TSK mensubu askerlerin ya da Emniyete bağlı polislerin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımların ne denli büyük riskleri beraberin getirdiği yüksek sesle tartışılıyor.

Konunun uzmanlarına göre, Türkiye bu paylaşımların yapılmasından çok daha büyük bir sorunla karşı karşıya kalmak üzere.

Güvenlik güçlerinin 'güvenli' iletişim kanallarını bırakarak, kendi işleriyle ilgili tüm süreci 'akıllı cep telefonları üzerinden' yürüttüğüne işaret eden uzmanlar, yabancı ülkelerin programları kullanılarak sağlanan bu iletişimin çok ciddi bir milli güvenlik sorunu olduğu görüşünde.

Fişi çektikleri an milyonlarca kişi iletişim kuramaz

Türkiye'nin bu alanda hizmet veren sayılı firmalarından biri olan ve tamamen yerli-milli bir yapıyla yoluna devam eden Kamapp Messenger uygulamasını hayata geçiren firmanın sahibi Nihat Cindioğlu, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz 2016'daki FETÖ'cü darbe girişimi sonrasında tamamen yerli ve milli bir iletişim uygulaması yapmak için yola çıktıklarını anlatan Cindioğlu, "O gece anladık ki eğer böyle bir durumda bize sundukları iletişim programlarının fişini merkezden çekseler, milyonlarca vatandaşımız birbiriyle iletişim sağlayamaz" şeklinde konuştu.

Kamaa uygulamasını üreten yazılım firmasının sahibi Nihat Cindioğlu.

Yapılan her paylaşım önce merkeze gidiyor

Yabancı firmalar tarafından yapılan uygulamaların kullanıcıların tüm konuşmalarını, fotoğraf ve videolarını önce kendi merkezlerine ardından mesaj olarak karşı tarafa gönderdiklerini anlatan Cindioğlu, şunları söyledi:

"WhatsApp uygulamasını Facebook'un 16 milyar dolar vererek satın almasının arkasında yatan gerçeği iyi analiz etmemiz gerekiyor.

'Big Data' denilen bir kavram var. Sizin bilgileriniz üzerinden neleri sevdiğiniz, alışverişte nelere dikkat ettiğiniz, nelerden hoşlanmadığınız, siyasi partilerin hangisine oy verebileceğiniz ve hangi noktalarda kararsız olduğunuz gibi sizi siz yapan tüm unsurları analiz eden bir sistem var karşınızda.

Çağımızda bilgi o denli önemli ki, bu nedenle ücretsiz olarak kullanabildiğimiz bir program milyarlarca dolar ediyor. Eğer bir ürünü ücretsiz kullanıyorsanız ürünün bizzat kendiniz olduğunu bilmeniz lazım."

Kamaap uygulaması bugüne kadar binlerce kullanıcı tarafından indirildi.

Tüm bilgileri Gaziantep'te depoluyoruz

Tüm bu gerçeklerden yola çıkarak tamamen yerli ve milli bir uygulama olan Kamapp'ı geliştirdiklerini vurgulayan Cindioğlu, sözlerine şöyle devam etti:

REKLAM

"Amazon üzerinden tamamen ücretsiz depolama merkezleri alma imkanımız olsa da biz bu yolu tercih etmedik. Amacımız, kullanıcıların bilgilerinin kesinlikle yurt dışına çıkmaması. Bu nedenle tüm sunucu ve altyapımızı Gaziantep'te barındırıyoruz.

Uygulamayı WhatsApp gibi herkesin bildiği bir programın kopyası olarak tasarladık. Çünkü kullanıcılar kendi alışkanlıkları dışında bir iletişim aracını kullanmak istemiyorlar.

Gizlilik konusunda da altını çizmek istediğim önemli bir nokta var. Siz ne yaparsanız yapın, telefonunuza yüklediğiniz tüm programlar bir şekilde bilgilerinizi görebiliyor. Kamapp Messenger’ı geliştirirken kullanıcı mahremiyetini ve güvenliğini daima en yüksek önceliklerimizden birisi olarak belirledik. Kamapp güvenliğin ön planda olduğu gönül rahatlığıyla kullanılabilecek bir uygulama.

60 saniye gibi kısa bir zaman diliminde dünyanın en popüler uygulamalarında neler oluyor?

2020 başında daha geniş bir kitleyi hedefliyoruz

Cindioğlu, uygulamanın halen geliştirme aşamasında olduğu bilgisini paylaşarak, "2020 başında tam anlamıyla sahneye çıkmak istiyoruz. Devletin herhangi bir kuruluşundan yardım almıyoruz. KOSGEB ve benzer kuruluşlardan da herhangi bir destek verilmedi. Amacımız devletin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla el birliği yapmak ve yerli-milli bir iletişim uygulamasını en kısa zamanda Anadolu'nun dört bir yanında güvenli kullanılabilir bir hale getirmek" ifadesini kullandı.

Kamapp Messenger uygulaması iOS ve Android işletim sistemlerinde uygulama marketlerinden ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor.

GÜNDEM Selfie iç güvenlik tehdidi oldu