İstanbul Teknik Üniversitesinde robot festivali: Ay yüzeyinde yarıştılar

İstanbul Teknik Üniversitesi uluslararası robot yarışmasına ev sahipliği yaptı. Uzay Keşif Topluluğu Derneği (UKET) tarafından düzenlenen “Anadolu Gezegen Gezgini” isimli yarışma, İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde düzenlendi. Mars ve Ay yüzeylerinin benzerinde yapılan yarışmaya Türk takımlarının yanı sıra İngiltere, Hindistan, Polonya, Bangladeş, Çekya gibi ülkelerden başvuru yapıldı. 4’ü Türk 11 ekibin finale kaldığı yarışmada Polonyalı Project Scorpio grubu birinci oldu.

SİMÜLASYON DÜNYADA BİR İLKTİ

Birinci olan gruptaki öğrencilere, İzmir'deki Uzay Kampı Türkiye'de iki günlük özel bir ziyaret programı düzenlendi. İkinci Hindistan takımı Project Crauthous olurken üçüncü ise Bangledaşli Mist Bongol Barota takımı oldu.

Yarışmacılar arasından seçilen 5 kişiye TÜBİTAK Uzay'da araştırma bursu verildi. Burs alanlar ayrıca sıradaki uzay projelerinde yer alma hakkı da kazandı. Yarışmanın birincisi olan Polonyalı Project Scorpio grup lideri Zofia Stuputkowska , ''Bu bizim için çok özel bir fırsattı çünkü Mars ve Ay simülasyonu dünyada bir ilkti. Türkiye’de olmak ve onların teknolojiye olan desteğini görmek de çok keyifliydi. Birçok Türk siyasetçi yarışmanın ilk günü gelip bize destek verdi, teknolojiye değer vermeleri çok güzel'' şeklinde konuştu.

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