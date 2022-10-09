​İstanbul’un sesleri Bienali’nde yankılanıyor

17. İstanbul Bienali, mekâna özgü yerleştirmeler ve farklı sergileme yöntemleri ile izleyicileri yeni deneyimler yaşamaya davet ediyor. Bu kapsamda bienal, Küçük Mustafa Paşa Hamamı’nda ses alanındaki yenilikçi ve deneysel çalışmalarıyla tanınan Tarek Atoui’nin yapıtına yer veriyor. Sesin kulak dışındaki duyu organları tarafından nasıl algılandığı üzerine çalışmalar yapan Tarek Atoui, yarattığı akustik mekânlar, geleneksel ve modern ezgileri harmanlayarak oluşturduğu melez bestelerin duyulduğu yerleştirmeler ve katılıma açık müzik performansları ile güncel sanat ekosisteminde müzisyen kimliğiyle öne çıkıyor. Institut Français’in desteğiyle üretilerek sergilenen yerleştirme, Tarek Atoui’nin sürece dayalı iki çalışmasını bir araya getiriyor. Suların Tanığı’nda, Atoui’nin Éric La Casa ve bir grup yerel ses mühendisiyle İstanbul’un farklı bölgelerindeki rıhtımlardan aldığı deniz altı ses kayıtları duyuluyor. Diğer eser ise, Atoui’nin pandemi döneminde çocuklarının devam ettiği kreşte, eğitim pratiklerine, ses algılarına ve ses oyunlarına başvurarak yürüttüğü çalışmalardan yola çıkarak geliştirdiği Fısıldayan Oyun Alanı. Atoui’nin yerleştirmesinde sanatçının rıhtım seslerinden derleyerek hazırladığı besteler, 15. yüzyıldan kalma Küçük Mustafa Paşa Hamamı’nda, çocuk yuvalarından gelen eğitim nesneleri ve kaplar kullanılarak çalınıyor. Tarek Atoui’nin mekâna özgü yerleştirmesi, pazartesi günleri hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

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