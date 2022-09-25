Bienal hattında şairler buluşması

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 2007-2036 Bienal Sponsoru Koç Holding’in desteğiyle düzenlenen 17. İstanbul Bienali önceki edisyonlarından farklı bir formatla sanatseverlerle buluşuyor. Sanata ve sergileme yöntemlerine yeni, heyecan verici yaklaşımlar getirmeyi ve bu doğrultuda mevcut sergi mekânlarının yanı sıra farklı formatları bienale dâhil etmeyi amaçlayan 17. İstanbul Bienali için kurgulanan Şiir Hattı, bugüne dair başka türlü haberlere ulaşabilmek için şairlerin zihin dünyasına ve sözcüklerine başvuruyor.

Bienalin davet ettiği 15 şair, 2021 yılı boyunca her ay yeni bir şiir kaleme aldı. Şiir Hattı başlıklı bu program, şairler Mehmet Said Aydın, Donat Bayer, Zeliha B. Cenkci, Sevinç Çalhanoğlu, Cevat Çapan, Ersun Çıplak, Devrim Dirlikyapan, Haydar Ergülen, Mehmet Erte, Cem Kurtuluş, Bejan Matur, Mustafa Erdem Özler, Gonca Özmen, Anita Sezgener ve Neşe Yaşın’ın katılımıyla gerçekleşti.

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Şair ve yazar Süreyyya Evren’in danışmanlığında hayata geçirilen program kapsamında projeye katılan şairler bienal için bir yıl boyunca kendi gözlerinden dünyanın gidişatını yorumlayan şiirler ürettiler.

İSTANBUL’UN DÖRT BİR YANINDA ŞİİR

İstanbul’un dört bir yanına dağıtılan 200’e yakın şiire, bienalin sona ereceği 20 Kasım tarihine kadar çeşitli dijital ve fiziksel kanallar üzerinden erişilebilecek. Şiir Posterleri Bakırköy’den Beyoğlu’na, Adalar’dan Üsküdar’a, Kadıköy’den Sarıyer’e, kentin farklı noktalarında, sahafların, kitabevlerinin, restoranların, hastanelerin, kafelerin camlarında ve duvarlarında okunabilecek. Şiir Hattı’nın ana mekânı ise İstanbul’un Kurtuluş semtinde bulunan Nostalji Kitap & Kahve. Program kapsamında kaleme alınan tüm şiirlerin elle yazıldığı Şiir Defterleri, Nostalji Kitap&Kafe’de bienal süresince okurlarla buluşacak.Programın tüm şiirlerini elle Şiir Defterlerine Hazal Birincioğlu, Damla Hüsnaltaşdemir, Beyzanur Yoldaş ve Süreyyya Evren geçirdiler.