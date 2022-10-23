Hayat İstanbulun yıldızları Michelin Rehberinde
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

İstanbul’un yıldızları Michelin Rehberi’nde

Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden Michelin Rehberi, ilk kez İstanbul’daki restoranları listesine aldı ve İstanbul’da beş restorana Michelin yıldızı yağdı. Dünyanın en zengin mutfaklarından biri olan Türk mutfağı, sebzeleri, etleri, baharatları, pişirme teknikleriyle ilgiye fazlasıyla layık. Biz de bu hafta, her zaman takdire ve değer verilmeye layık olan yenilikçi Türk mutfağından karnıyarık ve enginar püreli kebap tariflerini sizlerle paylaşıyoruz.

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Ülkü Menşure Solak Yeni Şafak
İstanbul’un yıldızları Michelin Rehberi’nde
İstanbul’un yıldızları Michelin Rehberi’nde

Türkiye, İstanbul ile Michelin Rehberi’ne ilk defa bu yıl girdi. 1920’lerden beri yayınlanan ve lezzet, fiyat, hijyen, servis başarısı gibi birçok açıdan, kimliği gizli Michelin denetmenlerince değerlendirilip başarılı bulunan işletmelere bir yıllığına verilen bu yıldız mutfak dünyasında oldukça büyük bir prestij anlamına geliyor.

YEREL MUTFAK ÇEŞİTLİLİĞİYLE İSTANBUL

Özellikle “İstanbul” diye belirttim çünkü belki başka şehirlerdeki çok iyi restoranların neden bu listede yer almadığı sorusu aklınıza gelebilir. Gelecekte umarım diğer şehirler de değerlendirilir ve aslında Türkiye’nin kaliteli yemek ve servis konusunda ne kadar başarılı bir ülke olduğunu tüm dünya görebilir. Michelin yıldızları bir defa alınabilen prestij unvanları değil, restoran bu kaliteyi sürekli diri tutmak zorunda çünkü her an gizli denetmenler tekrar ortaya çıkabilir, yıldızı alabilir veya bir yıldız daha verebilir. Ben eminim ki İstanbul’un bu beş restoranı, yıldızlarına yıldız ekleyecek. Türkiye’nin ilk iki Michelin yıldızına sahip şef Fatih Tutak’ın restoranı “Türk”, bir kırmızı Michelin yıldızı ve bir yeşil yıldızla Maksut Askar şefin “Neolokal”i, Michelin yıldızı ile daha da parlayan şef Zeynep Pınar Taşdemir’in “Araka”sı, Cihan Çetinkaya’nın şefi olduğu, Mehmet Gürs ve Tangör Tan’la tanıyıp bildiğimiz “Mikla” ve şef Serkan Aksoy’un “Nicole”ü. Bütün bu restoranların, iyi yemek, iyi servis ve iyi fiyattan çok daha fazla ortak özelliği var. Ürünlerinin yerelliğine verdikleri değer, yenilikçi, gelişmeye açık yaklaşımları ve Türk mutfağı çalışıyor olmaları. Michelin yıldızlarının bu restoranlara verilmesi, Anadolu’nun muhteşem kültür köklerinin zamanın teknikleriyle, usta eller tarafından yeniden yorumlanıp sunulması ve bunun değer görmesi, takdir edilmesi anlamına geliyor. Genç aşçıların fark etmesi gereken en önemli detay bence bu. Dünyanın en zengin mutfaklarından biri olan Türk mutfağı, sebzeleri, etleri, baharatları, pişirme teknikleriyle ilgiye fazlasıyla layık. Türk mutfağının tanıtılması ve yaygınlaştırılmasıysa, en çok yemek pişirenlerin özverisine ve çabasına bağlı. Gururumuz olan restoranların şeflerini ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Kültür festivallerinde onları genç aşçılarla birlikte görmek, uluslararası alanda daha çok tanınabilmek için yerel lezzetlerin turistlerin en çok ziyaret ettiği otel mutfaklarında pişirildiğini görmek umudunu taşıyorum. Eğer denemek isterseniz, internette Michelin yıldızlı şeflerin tariflerine ulaşabilirsiniz. Gelin biz bu hafta, her zaman takdire ve değer verilmeye layık olan birkaç yenilikçi Türk mutfağı tarifi paylaşalım. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.

Enginar püreli kebap

Malzemeler:

  1. 3 adet enginar çanağı 1 adet limon
  2. Br fincan zeytinyağı 2 diş sarımsak
  3. 1 çay kaşığı tuz Bir tatlı kaşığı kişniş
  4. 500 gram az yağlı kıyma 100 gram kuyruk yağı
  5. 1 çay kaşığı karabiber 1 kuru soğan
  6. 2 diş sarımsak 3 dilim bayat ekmek içi

YAPILIŞI:

  • Kıyma, kıyma şeklinde çekilmiş kuyruk yağı, ekmek içi, rende soğan ve dövülmüş sarımsak ile karabiberi yoğuralım ve köfte hamurunu hazırlayalım. Köfte hamuru dinlenirken enginar çanaklarının üzerine bir yemek kaşığı limon suyu ve üzerini geçecek kadar su ekleyerek, kısık ateşte haşlayalım. Haşlanan enginara kalan limon suyunu, sarımsağı ve zeytinyağını ilave ederek püre yapalım. Daha sonra tuz ve kişnişi ekleyelim. Köftelerimizi şekillendirip kızgın tavada kızartalım. Enginar püresini bir tabağa yerleştirip üzerine köfteleri yerleştirelim ve servis yapalım. Afiyet olsun.

Karnıyarık

MALZEMELER:

  1. 4 patlıcan 1 büyük kuru soğan
  2. 400 gram kıyma 2 yemek kaşığı domates salçası
  3. 3 diş sarımsak 1 domates 3 yeşil biber
  4. 1 çay kaşığı karabiber 1 fincan zeytinyağı
  5. 100 gram kuyruk yağı 1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI:

  • Patlıcanları alaca soyup ortadan ikiye bölelim, içlerini dolmalık yapar gibi çıkartalım. Tuzlu suda yarım saat bekletip süzelim ve iyice kurulayalım. Pişirme kağıdı serdiğimiz tepsilerin üzerine dizip önceden ısıttığımız 200 derecelik fırında kızartalım. Soğanı ince ince doğrayalım. Kuyruk yağını ekleyelim. Kıymayı ekleyip kavuralım. Salça, bir çay kaşığı tuz ve karabiberi ilave edelim. Az miktarda su ekleyip pişirelim. Hazırladığımız içi dolmalık şekildeki patlıcanlarımıza dolduralım. Üzerine domates ve biber dilimleri koyalım ve yüksek kenarlı fırın pişirme kabına dik bir şekilde dizelim. İçten artan suya biraz kaynar su ve salça ilave edip üzerine ekleyelim. 180 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika pişirelim. Afiyet olsun.

Şanlıurfa ve Adıyaman'ın paylaşamadığı doyumsuz lezzet: Çiğ köfte
FOTOĞRAF 9
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Şanlıurfa ve Adıyaman denilince akla gelen lezzetlerin başında çiğ köfte yer alıyor. Güneydoğu Anadolu'ya özgü olan ancak son yıllarda bütün Türkiye'nin tanıdığı ve zevkle tükettiği çiğ köfte, bulgur, pul biber, çeşitli baharatlar, sarımsak, soğan ve yeşilliklerin itinayla yoğrulmasıyla hazırlanıyor.
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Şanlıurfalıların etle, Adıyamanlıların ise etsiz yoğurması, iki kentin çiğ köftesini ayıran temel özellik olarak biliniyor.

Etle yoğrulan çiğ köfte kısa sürede tüketilirken, etsiz olan ise 2 gün kadar bekleyebilecek özelliğe sahip.
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Şanlıurfa çiğ köftesi, daha çok sıra gecelerinde ve evlerde keyfi ara öğün olarak tüketilirken, Adıyaman çiğ köftesi daha ana öğün yemeği olarak firmaların yurt içi ve dışındaki binlerce şubesi aracılığıyla satışa sunuluyor.

Her iki kentteki etkinlik ve festivallerde en güzel çiğ köfte yoğurma yarışmaları düzenleniyor.

​​​​​​​Türk Patent ve Marka Kurumu 13 yıl önce etli çiğ köfteyi Şanlıurfa, 4 yıl önce etsiz çiğ köfteyi Adıyaman adına tescil etse de zaman zaman şehirlerin yöneticilerinin de dahil olduğu \"lezzet atışmaları\" gündemde kendine yer bulmayı sürdürüyor.
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\"İtinayla yoğrulup keyifle tüketiliyor\"

Şanlıurfa Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Abdurrahman Acar, Şanlıurfalıların ağzının tadını bildiğini söyledi.

Kente has en önemli lezzetlerin başında çiğ köftenin geldiğini ifade eden Acar, kentte bir araya gelinen ortamlarda genelde çiğ köftenin yoğrulduğunu belirtti.
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Çiğ köftenin 20 dakikada yoğrulduğunu anlatan Acar, \"Şanlıurfa'da çiğ köfte, bir öğün yemeği değil ara sıcak, aperatif olarak tüketilir. Şanlıurfa'da çoluk çocuk, yaşlı genç herkes çiğ köfteyi itinayla yoğurur, keyifle tüketir. Şanlıurfa çiğ köftesi ile Adıyaman çiğ köftesini birbirinden ayıran fark ise Şanlıurfa çiğ köftesinin etle yoğrulmasıdır, etle yoğrulduğu için de kısa sürede tüketilmesi gerekir. Bu yüzden Şanlıurfa'da ticari amaçla yoğrulmaz ve satışı yapılmaz.\" diye konuştu.

Şanlıurfalı çiğ köfte ustası İrfan Kaya da bölge illerinin çoğunda çiğ köftenin yoğrulduğunu söyledi.
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Kaya, Şanlıurfa çiğ köftesinin kısa sürede hazırlanıp tüketildiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

\"Bizim köftemiz yapıldığında beklemeye gelmez. İşin orijinalinde her sanat gelişim odaklıdır, biz de gelişim odaklıyız. Orijinalini bozmadan gelişmelere ayak uydurmaya çalışıyoruz. Çiğ köfte zaten bulgurdur. Biz çiğ köfteyi keyfi tüketiriz, sadece yemekte değil yemek sonrası da tüketilir. Bu iş Adıyaman'da biraz daha ticariye dönmüş vaziyettedir. Mesela çarşıda pazarda ekmek arası köfte veriyorlar, zaten bulgurun kendisi de bir nevi ekmektir. Belki Adıyaman daha ticari düşündüğü için yaygın olarak yapıyor. Biz ticari düşünmüyoruz. Şanlıurfa'da her evde yapılır. Şanlıurfalı olup da çiğ köfte yoğurmayı bilmeyen neredeyse yoktur.\"
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Adıyaman

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise çiğ köfte konusunda Şanlıurfa ile aralarında tatlı bir rekabet olduğunu söyledi.

Şanlıurfa'nın etli, Adıyaman'ın ise etsiz çiğ köftesinin tescillendiğini hatırlatan Kılınç, \"Türkiye'de binlerce bayisi olan ciddi bir sektör, çiğ köfte denilince Adıyaman anlaşılıyor zaten. Aslında rekabete de gerek yok. Onlar kendi alanlarında biz de kendi alanlarımızda geleneğimizi devam ettiriyoruz. Herkese çiğ köfteyi tavsiye ediyoruz ama özellikle etsiz olanı tavsiye ediyoruz.\" ifadelerini kullandı.
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Çiğ köfte ustası Ahmet Uzun da çiğ köfteye lezzetini yapımında kullanılan malzemelerin verdiğini belirtti.


Uzun, çiğ köftenin herkes tarafından tercih edildiğini dile getirerek, \"Çiğ köfte bölgesel bir yiyecektir, Güneydoğu'ya mal olmuştur ama genelde Türkiye çapında ticari olarak bütün sektör Adıyamanlıların elinde. Şanlıurfalı kardeşlerimiz bu tür şeylere girmediler, kendi evlerinde ailelerine yoğuruyorlar, biz tüm Türkiye'ye yoğuruyoruz.\" dedi.
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Çiğ köfte ustası Kenan Leblebici ise etli çiğ köftenin pazarlamasının olmadığını belirterek, \"Etsiz çiğ köfte uzun süre kalabilir, paketleme yapılır, il dışına gidebilir ama etli öyle değil, yoğurduğun zaman en fazla bir saat kalabilir.\" diye konuştu.


Çiğ köfte sunumlarına farklı isimler verdiğini anlatan Leblebici, \"Buradaki amacımız ise yeni nesli çiğ köfteyle buluşturmak, ben onu yapıyorum. 40'a yakın isim vererek patent aldım.\" dedi.
Şanlıurfa ve Adıyaman'ın paylaşamadığı doyumsuz lezzet: Çiğ köfte
Türkiye'de zevkle tüketilen ve büyük bir şöhrete kavuşan çiğ köftenin asıl hangi kente ait olduğuna dair rekabet, Şanlıurfalılar ve Adıyamanlılar arasında yıllardır sürüyor.
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