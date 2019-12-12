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İstenmeyen adam

Srebrenitsa soykırımını inkar eden Peter Handke’nin Nobel ile ödüllendirilmesine tepkiler sürüyor. Saraybosna Kanton Meclisi ve Kosova Handke’yi “istenmeyen kişi” ilan etti. Srebrenitsalılar ise ödülü, “felaket”, “ikiyüzlülük” ve “rezillik” olarak niteledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Peter Handke
Peter Handke

Srebrenitsa’da 8 binden fazla Boşnak sivilin katledildiği soykırımı inkar eden ve Sırp lider Slobodan Milosevic’e hayranlığıyla tanınan Avusturyalı yazar Peter Handke’ye tepkiler dinmiyor. Saraybosna Kanton Meclisi, Boşnak partisi Demokratik Eylem Partisinin (SDA) önerisi üzerine yapılan oylama sonucunda, Handke’yi kanton sınırları içinde “istenmeyen kişi” ilan etti. Meclisten yapılan yazılı açıklamada, Nobel ödülü alan Handke’nin Bosna’daki soykırımı inkar etmesinin “son nokta” olduğu belirtilerek “En kötüsü de Handke’nin geçmişteki inkarcı fikirlerini bugün değiştirmemesidir” ifadesi kullanıldı. Bosna’nın ardından Kosova’da aynı yönde bir karar alarak Handke’yi,“istenmeyen kişi” ilan etti.

Fotoğraf :Arşiv

‘REZİLLİK’MANŞETLERDE

Bosna Hersek medyası Handke’ye Nobel ödülünün verilmesine sert tepki gösterdi. Bosna Hersek’in en yüksek tirajlı gazetesi Dnevni Avaz, “Rezillik” başlığıyla yayımladığı haberde, Nobel ödülünün Handke gibi soykırım inkarcısı birine verilmesine gösterilen tepkiyi manşetine taşıdı. Srebrenitsalı soykırım kurbanlarının tepkilerine de dikkat çekilen haberde, Nobel Komitesinin faşizmin desteklenmesine katkı sağladığı yorumları da yer aldı. Oslobodjenje gazetesi ise manşetine “Soykırımı İnkara Nobel” ifadelerini taşırken, ödülün Handke’ye bizzat İsveç Kralı 16. Carl Gustav tarafından takdim edildiği anımsatıldı.

SIRBİSTAN GÖRMEZDEN GELDİ

Öte yandan, Sırbistan medyası Handke’nin Nobel Edebiyat Ödülü almasını çok fazla öne plana çıkarmadı. Politika gazetesinin haberinde, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bazı ülkelerin ödül törenini boykot etmesine rağmen Handke’nin dün gece Stockholm’de ödülünü aldığı ifade edildi. Haberde ayrıca Nobel Edebiyat Ödülü’nün Handke’ye verilmesinin kamuoyunda iyi bir yankı uyandırmadığı da belirtilerek Türkiye’nin Milli Savunma Bakanlığınca paylaşılan tepkiye de yer verildi.

BATI’NIN İKİYÜZLÜLÜĞÜ

Peter Handke’nin Nobel ile ödüllendirilmesine tepki gösteren Saraybosna ve Srebrenitsalılar, uluslararası mahkemelerin “soykırım” olarak kabul ettiği Srebrenitsa’da yaşananları inkar eden birinin bu ödülü almasını “felaket”, “ikiyüzlülük” ve “rezillik” olarak nitelendirdi. Saraybosnalı Hamid Custovic, Handke’ye ödül verilmesinin basit bir ikiyüzlülük örneği olduğunu belirterek, “Bu rezillik, aklanması mümkün olmayan bir medeniyet felaketidir” dedi.

TÜRKİYE’NİN DOSTLUĞU BİR KEZ DAHA KANITLANDI

Bu ödülün Handke gibi bir isme verilmesinin bazı kesimler dışında tüm dünyayı hayal kırıklığına uğrattığını dile getiren Mirsad ise “Nobel ödülünün anlamını yitirdiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ödülün Handke’ye verilmesini sert bir dille eleştirdiğini anımsatan Mirsad, “Bu biz Boşnakların beklediği bir tepkiydi. Erdoğan bu hareketiyle bir kez daha Bosna Hersek’in dostu olduğunu kanıtladı” dedi.

NOBEL KAYBETTİ

Soykırımın yaşandığı Srebrenitsa’da yaşayan Bernis Ademovic, Handke’ye ödül verilmesinin kötü bir mesaj ve iğrenç bir adım olduğunu söyledi. Son ana kadar karardan geri dönüleceği umudunu dile getiren Ademovic, Handke’nin savaş suçlularını desteklemiş ve desteklemeye devam eden biri olduğuna dikkat çekti. Munir Habibovic de soykırımda orman yolundan kaçarak hayatta kaldığını belirterek, Handke’ye ödül verilmesiyle kaybedenin soykırım kurbanları değil, Nobel ödülleri olduğunu vurguladı.

Doctare ödülünü iade edecek

  • Christina Doctare
  • Soykırım inkarcısı ve Sırp destekçisi Avusturyalı yazar Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesi, İsveç'in başkenti Stockholm'de protesto edildi. Gazeteci Christina Doctare de protestoya katılarak konuşma yaptı. BM Barış Gücü sağlık ekibinde 1988 yılında yaptığı hizmetler nedeniyle ekip olarak Nobel madalyası aldıklarını belirten Doctare, "İsveç Akademisi ile gurur duyuyordum ancak şu an tek hissettiğim utanç ve suçluluk" ifadesini kullandı. Bosna katliamının olduğu dönemde orada bulunduğunu dile getiren Doctare, "27 yıl önce orada soykırıma şahit oldum. Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bosna Hersek'te yaşanan soykırımı inkar eden Peter Handke'ye verilmesinden dolayı Nobel madalyamı iade edeceğim" dedi.

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