Soykırımcı Handke'ye verilen ödüle tepki olarak Barış Gücü görevinde aldığı Nobel Madalyası'nı iade edecek

İsveçli gazeteci Christina Doctare ve 1988 yılında BM Barış Gücü sağlık ekibinde görev yaptığı dönemde aldığı Nobel madalyası.

Bosna Hersek’te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa Soykırımı inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke bu yılki Nobel Edebiyat Ödülü’nü aldı.

İsveç Kraliyet Akademisi Nobel Komitesince Peter Handke'nin ödüle layık görülmesi, özellikle Bosna Hersek ve Kosova’da büyük tartışma ve protestolara neden olurken bu duruma bir tepki de 1988 yılında Birleşmiş Milletler Barış Gücü sağlık ekibinde görev yapan İsveçli gazeteci Christina Doctare'dan geldi.

Madalyayı iade etme kararı aldı

Christina Doctare

İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen protesto gösterilerine katılarak konuşma yapan gazeteci Doctare, Birleşmiş Milletler Barış Gücü sağlık ekibinde görev yaptığı için aldığı Nobel madalyasını bu gece iade edeceğini açıkladı.

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Utanç ve suçluluk duyuyorum

Christina Doctare'ye ait madalya

Konuşmasında İsveç akademisiyle geçmişte gurur duyduğunu ancak şu an sadece utanç ve suçluluk hissettiğini dile getiren Doctare, "27 yıl önce orada soykırıma şahit oldum. Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bosna Hersek'te yaşanan soykırımı inkar eden Peter Handke'ye verilmesinden dolayı Nobel madalyamı iade edeceğim." ifadelerini kullanarak konuşmasını tamamladı.