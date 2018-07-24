Hayat İstenmeyen köy kütüphanesinde 7 bin kitap okundu
KÜLTÜR SANAT

İstenmeyen köy kütüphanesinde 7 bin kitap okundu

İstenmeyen köy kütüphanesinde 7 bin kitap okundu

Almanya’nın Freiburg kentinde yaşayan Hasan Kuyuldar, doğup büyüdüğü Bingöl’deki köyüne kütüphane kurmak istediğinde tepkiyle karşılaştı. İlk başta boş kalan kütüphane zamanla bisiklet sürme, hediye uçurtma, kek ve meyve suyu gibi ikramlarla ilgi gördü. Köyde 4 ayda 7 bin 100 kitap okundu.

Haber Merkezi AA
Gurbetçi Hasan Kuyuldar, köyüne yaptırdığı kütüphane ile köy çocuklarının vaktinin okuyarak geçmesini sağlıyor.
Gurbetçi Hasan Kuyuldar, köyüne yaptırdığı kütüphane ile köy çocuklarının vaktinin okuyarak geçmesini sağlıyor.

Yaklaşık 20 yıl önce anneleri ile birlikte işçi olan babasının yanına Almanya’nın Freiburg kentine gelen Hasan ve Hüseyin Kuyuldar kardeşler, doğup büyüdükleri Bingöl merkeze bağlı Ilıcalar beldesinin Ilıca köyüne okuma salonu kurmayı istiyordu. Ancak geçen yıl kardeşi Hüseyin’in Fransa’nın Mulhouse kentinde düştüğü nehirde boğulması üzerine proje yarım kaldı. Kardeşiyle birlikte kurdukları hayali gerçekleştirmek isteyen Kuyuldar, köyün ileri gelenlerinin karşı çıkmasına rağmen köyüne zazaca ‘Sizin sesiniz’ adını taşıyan kütüphaneyi açmaya karar verdi.

Kardeşimin hayali gerçek oldu

Yaşlıların tepkisiyle ilk başlarda boş kalan kütüphane, en çok kitap okuyana bisiklet sürme, uçurtma hediyesi ve meyve suyu ikramıyla çocukların ilgisini çekti. Köydeki çocuklar şimdi hem kitap okuyarak hem de oyun oynayarak tatilin keyfini çıkarıyor. Kardeşinin hayalini gerçekleştirdiği için sevinçli olduğunu vurgulayan Kuyuldar, “Okuyan toplumun hayata bakışı farklı olur. Okuyan insan kötülük yapmaz” dedi.

Dünya klasiklerinden dini kitaplara

Ilıca Mahallesi Muhtarı Suphi Korkut ise açılan kıraathanenin bütün köyler için örnek proje niteliği taşıdığını belirterek “Çocuklarımız zamanı kitap okuyarak geçiriyor. 4 ayda 7 bin 100 kitap okundu. Okuyucularımızın çoğu da 15 yaş ve altı” dedi. Mahalle öğretmeni ve mahalle imamının tavsiyesi doğrultusunda alınan kitaplar arasında dünya klasiklerinden dini eğitime çok sayıda kitap var. Köy sakinleri ve köyün çocukları projeden çok memnun olduklarını belirterek Kuyuldar’a teşekkür etti.

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