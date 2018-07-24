Hayat Kapalıçarşı Nusrete dayanamadı
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Kapalıçarşı Nusret'e dayanamadı

Sosyal medya paylaşımları ve tuz serpme hareketiyle dünyaca ünlenen restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe'nin Kapalıçarşı'daki şubesi için tarihi Sandal Bedesteni kapısına tabela asılmıştı. Dev tabela nedeniyle esnaftan ve halktan tepkiler gelince tabela kaldırıldı.

Haber Merkezi AA
Nusret en son şubesini Kapalıçarşı'ya açmıştı.
Nusret en son şubesini Kapalıçarşı'ya açmıştı.

Sosyal medya paylaşımları ve tuz serpme hareketiyle ünlü et restoranı zinciri sahibi Nusret Gökçe'nin, Kapalıçarşı'nın tarihi Sandal Bedesteni kapısına astığı devasa tabela tepkilere neden oldu. Tepkilerin ardından kapı üzerindeki tabela kaldırıldı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Twitter hesabından, "Kapalıçarşı’daki tarihe saygısızlığa son verildi. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, Fatih Belediyemiz ve Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz izinsiz işleme müdahale ederek tabelayı indirdiler. Fatih Belediyesi ilgili kuruluşa ceza yazdı. Hassasiyet sahiplerine teşekkür ederiz." paylaşımında bulundu.

Kapıya bir restorana ait tabelanın asılmasına vatandaşlar sosyal medyadan yoğun tepki göstermişti.

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