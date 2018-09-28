Hayat İzmirde cuma namazı saat kaçta?
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İzmir'de cuma namazı saat kaçta? İzmir'de cuma namazı saati ve namaz vakitleri

İzmir'de cuma namazı saat kaçta?

Müslümanlar için büyük öneme sahip olan mübarek cuma namazı bu hafta da büyük bir katılımla kılınacak. Camileri dolduracak cemaat İzmir'de Cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre, İzmir'de cuma namazı saat 13:08'de kılınacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cuma namazı bu haftada büyük bir katılımla kılınacak.
Cuma namazı bu haftada büyük bir katılımla kılınacak.

Bu hafta da camileri dolduracak olan vatandaşlar, İzmir'de Cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor.

Biz de sizler için Diyanet takvimine göre, İzmir'de Cuma namazı saatlerini derledik. Haberimizde bir haftalık İzmir'de namaz vakitlerini bulabilirsiniz.

İzmir'de Cuma ezanı saat 13:08'de okunacak.

İzmir'de namazı vakitleri

İzmir'de öğle namazı vakti saat 13.08

İzmir'de ikindi namazı vakti saat 16.29

İzmir'de akşam namazı vakti saat 19:07

İzmir'de yatsı namazı vakti saat 20:23'de.

Tüm illerde namaz vakitleri için tıklayınız

Ankara'da cuma namazı saat kaçta?
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